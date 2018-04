Betrunkener kracht mit Transporter in fremde Garage

Odin Tietsche

Hohenbruch (MOZ) Ein 43-jähriger Mann ist am Mittwochabend in Hohenbruch mit seinem Transporter in eine fremde Garage gekracht und hat dabei einen immens hohen Schaden verursacht.

Zuvor kam der Mann auf der Mittelstraße von der Fahrbahn ab, dabei krachte sein VW Transporter in die fremde Garage. Diese wurde bei dem Zusammenstoß stark beschädigt, es entstand insgesamt ein Schaden von knapp 12 000 Euro.

Vor Ort bemerkten die aufnehmenden Polizisten, dass der Mann offenbar zuvor Alkohol getrunken hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,69 Promille. Der 43-Jährige wurde anschließend zur Blutentnahme in die Polizeiinspektion Oberhavel nach Oranienburg gebracht.