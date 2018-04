Cottbuser Intendant zurückgetreten

Thomas Klatt

Cottbus (MOZ) Nach Informationen der Märkischen Oderzeitung hat der Intendant des Staatstheaters Cottbus, Martin Schüler, am Donnerstagmorgen den Rückzug von allen seinen Funktionen verkündet.

Auf einer emotional bewegenden Rede bei einer Vollversammlung im Großen Haus des Theaters habe er Selbstkritik geübt und sich bei den Mitarbeitern entschuldigt. Dem vorausgegangen war die starke Kritik nahezu aller Musiker an den menschlichen Qualitäten des Generalmusikdirektors Evan Christ. Der habe ein Mediationsangebot abgelehnt. Des Weiteren hatten sich in den letzten Tagen alle Sparten gegen die Kündigung des Studienleiters und Chefrepetitors Frank Bernard ausgesprochen und sich mit ihm solidarisch erklärt. In diesem Zusammenhang wurde auch Kritik laut am Führungsstil des Hauses.

Das Mehrspartenhaus sagte eine für Donnerstag geplante Pressekonferenz zum neuen Spielplan kurzfristig ab. Zur Begründung hieß es: „Die Entwicklung im laufenden Verfahren im Konflikt um den Generalmusikdirektor des Philharmonischen Orchesters Evan Alexis Christ erfordert zunächst eine grundsätzliche Abstimmung mit den Rechtsträgern.“

Aus den Reihen des Stiftungsrats der Brandenburgischen Kulturstiftung Cottbus-Frankfurt (Oder), die sich um den Theaterbetrieb kümmert, bezog der Oberbürgermeister von Cottbus, Holger Kelch (CDU), Position. In seinem im Internet veröffentlichten Bericht zur Stadtverordnetenversammlung vom Mittwoch heißt es: „Es zeigt sich, dass die Brücken, wo noch nicht gänzlich abgebrochen, doch sehr beschädigt sind. Eine Trennung vom Generalmusikdirektor, der sich viele Verdienste erwarb, scheint derzeit als sinnvolle und machbare Lösung der Konflikte.“