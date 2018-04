Mandy Oys

Oberhavel (MOZ) Ein Überholverstoß auf der Autobahn hat die Polizei am Mittwoch auf zwei junge Männer aufmerksam gemacht, die auf abenteuerliche Weise durch Oberhavel reisten. Der Fahrer war erst 17 Jahre alt, also ohne Führerschein, berichtet Dörte Röhrs von der Polizeidirektion Nord. Der Mann auf dem Beifahrersitz, ein 24-jähriger Albaner, hielt sich illegal in Deutschland auf. Das Gespann, mit dem sie unterwegs waren, bestand aus einem Kleinbus mit britischem Kennzeichen und einem Wohnanhänger. Letzterer war Röhrs zufolge nicht nur technisch mangelhaft und wurde deshalb sichergestellt. Er hatte statt eines Kennzeichens nur ein Pappschild am Heck.

Der Albaner wurde der Ausländerbehörde übergeben. Was aus dem 17-jährigen Nordiren wurde, konnte die Polizei nicht sagen. Er ging seiner Wege. Er ist zwar minderjährig. In die Obhut der Eltern muss die Polizei allerdings nur Kinder geben. Ein 17-Jähriger würde nicht festgehalten.