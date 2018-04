Höhepunkte aus Antikensammlung ziehen in temporäres Quartier

dpa

Berlin (dpa) Während der Sanierung im Berliner Pergamonmuseum können Besucher die Antike in einem temporären Ausstellungsgebäude erleben.

Ab Spätsommer dieses Jahres soll in dem Bau gegenüber dem Bode-Museum das Ausstellungsprojekt „Pergamon. Meisterwerke der antiken Metropole und 360 Grad-Panorama von Yadegar Asisi“ gezeigt werden. Zu sehen sein werden Höhepunkte aus den Beständen der Antikensammlung sowie ein vollständig überarbeitetes Stadt-Panorama des Künstlers Asisi, wie die Staatlichen Museen am Donnerstag ankündigten.

Das Panorama führt den Betrachter zurück in das Jahr 129 n. Chr. und in die antike Stadt Pergamon an der kleinasiatischen Küste. Die Ansicht wird ergänzt von 80 Werken der Antikensammlung aus Pergamon - dazu gehört auch der restaurierte, größte Teil des Telephos-Frieses vom Pergamonaltar. Das temporäre Ausstellungsgebäude werde voraussichtlich bis 2024 für das Ausstellungsprojekt genutzt, so die Staatlichen Museen. Der Saal mit dem Pergamonaltar ist derzeit wegen der Sanierungsarbeiten im Museum geschlossen.