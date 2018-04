Toni Hellmuth: „Ich habe alles erreicht“

Stefan Zwahr

Gransee (MOZ) Der Publikumsliebling verlässt das Parkett: Toni Hellmuth beendet seine Laufbahn. Nach neun Jahren beim SV Lindow-Gransee, wurde der 28-Jährige am Sonnabend verabschiedet. Im Gespräch mitblickt der Berliner auf seine Zeit in Oberhavel und auf den Beachanlagen der Republik zurück.

Am Sonnabend gab es zum Abschied liebe Worte, Geschenke und Tränen. Wie geht es Ihnen nun mit einigen Tagen Abstand?

Es geht mir gut. Es ist natürlich etwas Neues für mich, es beginnt ein neuer Abschnitt. Aber ich freue mich darauf. Klar war es ein zwiegespaltener Abend. Es fällt schwer, endgültig Abschied zu nehmen. Aber die Entscheidung hatte ich wochenlang im Kopf. Ich habe früh mit Vereinschef Frank Seeger geredet. Es ist die richtige Entscheidung. Ich fühle mich gut damit.

Die offizielle Verabschiedung erfolgte in der Satzpause. Sie wurden von knapp 270 Fans frenetisch gefeiert. Wie fühlten Sie sich in diesen Momenten?

Es war total verrückt. Ich war noch voll im Spiel und ziemlich im Fokus. Darum ist das noch nicht ganz emotional eingedrungen. Es war ein sehr dankbares Gefühl. Lindow-Gransee ist ein toller Verein mit phantastischen Fans. Darum habe ich die letzten Jahre da gespielt. Während der Verabschiedung wurde das in toller Form komprimiert. Während dieser kleinen Zeremonie war ich noch ganz cool. Erst nach dem Spiel habe ich langsam kapiert, dass es das nun war. Ich hätte mir den Tag nicht besser ausmalen können. Im Spiel habe ich noch mal eine gute Leistung gezeigt und wir haben gewonnen. Besser geht es nicht.

Was bleibt nach neun Jahren in Gransee hängen?

Eine Menge. Auf jeden Fall die Zuschauer. Es ist nicht nur so gesagt, dass wir die besten Fans der 2. Liga haben. Es ist so! In anderen Hallen sind manchmal mehr Zuschauer, aber die Stimmung ist nicht vergleichbar.

Wie beurteilen Sie die neun Spielzeiten mit Lindow-Gransee aus sportlicher Sicht?

Ich habe alles erreicht, was ich persönlich erreichen wollte. Es war alles dabei, was ein Sportler mitmachen kann. 2012 habe ich den Abstieg miterlebt. Sich im Jahr danach durchzukämpfen und wieder hochzukommen, war eine tolle Sache. Und zwei Jahre danach wurden wir Meister in der 2. Liga. Wahnsinn. Hinzu kamen Siege im Landes- und Regionalpokal. Es war alles dabei, was man mit diesem Verein erreichen kann. Ich würde nichts hervorheben wollen. Aber die Meisterschaft steht schon über allem. Das war eine unfassbare Saison. Es waren tolle neun Jahre.

Sie waren auch 13 Jahre als Beachvolleyballer unterwegs. Wie lautet das Fazit?

Ich war immer einer, der weniger Talent hatte, aber mehr Ehrgeiz. Durch Trainingsfleiß habe ich Sachen erreicht, die sonst nicht möglich gewesen wären. Klar könnte ich sagen: „Einige Cupsiege mehr wären eine tolle Sache gewesen.“ Aber ich bin damit zufrieden. Es war immer mein Traum, mal am Timmendorfer Strand bei der Deutschen Meisterschaft starten zu können. Nun habe ich es gleich mehrfach geschafft. Alles ist gut.

Was machen Sie nun so ganz ohne Volleyball?

Ich habe viel mehr Zeit und kann endlich mal meinen Bachelor beenden. Ich studiere Deutsch und Sport auf Lehramt. Es ist mein Ziel, in dem Bereich etwas zu schaffen. Da ich auch kein Beach mehr spiele, erlebe ich mal wieder einen richtigen Sommer. Den hatte ich seit der Schulzeit nicht mehr. Aber ich werde sicher auf einigen Beach-Turnieren zu sehen sein, weil ich bei meiner Freundin als Trainer tätig sein werde.

Sie werden in vier Wochen erst 28. Warum hören Sie eigentlich schon auf?

Das haben mich auch am Sonnabend viele gefragt – was auch etwas über die Qualität der Fans in Gransee aussagt. Sie sind so nah dran und interessieren sich für dich. Ich habe gemerkt, dass ich mehr Zeit haben will. Wir trainieren sicher nicht so oft wie andere Teams, aber drei Abende in der Woche sind dadurch weg. Dazu kommen Auswärtsfahrten, wodurch das ganze Wochenende verplant ist. Körperlich merkt man schon, dass durch die Saison im Sand dann die Chance fehlte, sich im Sommer auszuruhen. Darum habe ich entschieden, dass ich mehr Zeit für mich haben will. Es ging so einfach nicht, die Uni mal sauber zu beenden.

Lassen Sie sich trotzdem ein kleines Hintertürchen offen, was ein Comeback betrifft?

Möglich. Wer weiß, was in zwei oder drei Jahren ist. Ausschließen will ich nichts. Ich gucke jetzt mal über den Sommer und die nächste Hallensaison, ob ich was vermisse.

Werden Sie das Geschehen in Gransee weiter verfolgen?

Klar. Ich werde sicher auch mal als Zuschauer dabei sein. Ich bin nicht weg vom Fenster.

Das wird die Fans freuen. Sie lieben ihren Toni. Wie wird ein Sportler eigentlich Publikumsliebling?

Tolle Frage, aber ich weiß es nicht. Da gibt es kein Patentrezept. Ich bin immer ein Spieler gewesen, der versucht hat, die Fans durch seine Emotionalität ins Spiel zu bringen. Mir hat es immer Spaß gemacht, mit den Fans zu interagieren. So ist der Funke übergesprungen.