Naturpark-Vertreter aus ganz Deutschland besuchen Moor in Glienicke

Glienicke (MOZ) Beeindruckt von Flora und Fauna im Landschaftsschutzgebiet „Eichwerder Moorwiesen“ waren am Mittwochabend Vertreter von mehr als 50 deutschen Naturparken. Die gut 70 Geschäftsführer und Leiter der Einrichtungen, die sich im Rahmen der Frühjahrstagung in Berlin und Brandenburg getroffen hatten, nahmen an einer Führung unter der Leitung von Glienickes Bürgermeister Hans Günther Oberlack (FDP) und des Glienickers Derk Ehlert, Sprecher der Berliner Umweltsenatorin, teil.

Die Eichwerder Moorwiesen konnten sich im Sperrgebiet der Berliner Mauer zu einem wertvollen Biotop entwickeln. Allerdings drohte das Niedermoor zu verschwinden, weil permanent Wasser abfließen konnte. Dadurch nahm die Verbuschung zu. Erst als der Naturschutzfond Brandenburg das Areal gekauft hatte, konnte nach teilweise heftigen Protesten den Anrainer mit der Renaturierung begonnen werden. Die Abflussgräben wurden geschlossen, Bäume und Büsche gerodet. Um den Besucherstrom des beliebten Ausflugsgebietes zu kanalisieren, ist am Rande des acht Hektar großen Biotops eine Steganlage als Wanderweg angelegt worden.

Inzwischen leben nach Angaben des Ornithologen Derk Ehlert gut 100 Vogelarten in dem Gebiet, von denen 60 dort auch brüten. Unter anderem sind dort Kraniche zu beobachten. Gesichtet wurde auch schon die Bekassine, ein typischer Moorvogel. Naturschützer erwarten bald die Rückkehr des seltenen Wachtelkönigs. „Durch die Wiedervernässung hat die Artenvielfalt wieder zugenommen“, sagte Ehlert. Das betreffe nicht nur die Vogelwelt, sondern auch Säugetiere und Pflanzen.