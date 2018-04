Odin Tietsche

Hohen Neuendorf (MOZ) Die Mutter eines Zwölfjährigen erstattete am Mittwoch eine Strafanzeige, da ihr Sohn und ein gleichartiger Freund am Mittwochvormittag auf dem Schulweg in der Friedrichstraße durch einen unbekannten Mann belästig wurden.

Der Mann soll vor den Jungen mit der Hand in seine Hose gefasst und sein Glied entblößt haben, teilte die Polizei mit. Angesprochen hat er die Kinder nicht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die den Mann ebenfalls gesehen haben oder Angaben zu seiner Person machen können, wenden sich bitte an die Polizeiinspektion Oberhavel 03301/8510.