Simone Weber

Rathenow „Ich schwöre, dass ich das mir übertragene Amt nach bestem Wissen und Können verwalten, Verfassung und Gesetze befolgen und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde“ - So lautete der Amtseid, den Wolfram Bleis (CDU), stellvertretender Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung, Ronald Seeger (CDU) abnahm. Am Mittwochabend wurde der Bürgermeister in seine dritte Amtszeit eingeführt. Im großen Saal der Alten Mühlen verfolgten nicht nur Amtsleiter, Stadtverordnete und viele Gäste aus gesellschaftlichem, kulturellem und wirtschaftlichem Leben der Stadt das Ereignis.

„Suchet der Stadt Bestes!“ - Diesen Bibelspruch (Jeremia 29/7) wählte Seeger als Wahlspruch. „Dieser Spruch erinnert auch daran, den Zusammenhalt der Stadt zu suchen“, so Pfarrer Andreas Buchholz in seinem Grußwort. „Dieser Bibelspruch ist wahrhaft auch ein politisches Programm und heißt: Ärmel hochkrempeln und kämpfen!“ Als kleines Geschenk überreichte der Pfarrer und Motorradfahrer dem wieder gewählten Ronald Seeger symbolisch einen kleinen Schutzengel.

Nach Leistung des Amtseids dankte der Bürgermeister in seiner Rede seiner Lebenspartnerin und ihren Eltern für den Rückhalt. „Es wird heute keine Wahlkampfrede mehr von mir geben. Die Stadt hat sich nach LAGA und BUGA hervorragend entwickelt. Ich werde mich für die weitere Entwicklung einsetzen – auch mit Unterstützung meiner Verwaltung und den Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung.“

Ganz besonders dankte Ronald Seeger Petra Menschner, die seit insgesamt 28 Jahren als seine Sekretärin „manchmal mehr über mich weiß, als meine Lebenspartnerin“.

„So eine feierliche Amtseinführung gibt es bei uns nicht. Das war eine neue, tolle Erfahrung für uns“, sagte Lothar Möhding, der im Namen seines Bürgermeisters, Pierre Gilgenast, und den Bürgern seiner Heimatstadt Rendsburg gratulierte. Der Stadtrat der Rathenower Partnerkommune befindet sich gerade selbst im Wahlkampf.

Zu Seegers Gratulanten gehörte auch Michael Oecknigk. Von Januar 1994 bis Januar 2018 war er Bürgermeister der Stadt Herzberg. Mit diesen 24 Jahren wurde er als Brandenburgs dienstältester Bürgermeister bekannt. Bleibt der Rathenower Rathauschef regulär bis 2026 im Amt, hat auch er danach 24 Jahre geschafft. Seine dritte Amtszeit beginnt am 5. Mai.