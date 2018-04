Trickdiebe wollen mit neuer Betrugsmasche Vodafone-Kunden abzocken

Odin Tietsche

Oberhavel (MOZ) Derzeit versuchen Betrüger, mit einer neuen Masche an die Kennwörter von Vodafone-Kunden zu gelangen.

Dazu melden sich vermeintliche Servicemitarbeiter, oft mit osteuropäischem Akzent, telefonisch und locken mit Gutschriften und Gutscheinen. Dazu muss der Kunde jedoch sein Kennwort nennen. Anschließend wird ihm ein baldiger Rückruf versprochen. In Wirklichkeit greifen die Betrüger so aber nur die Kennwörter ab, um damit bei Vodafone im Namen des echten Kunden auf dessen Kosten neue Smatrtphones, Tablets und andere Geräte zu bestellen. Geliefert werden sollen die Geräte dann meistens an eine Packstation, die Rechnung bekommt der ahnungslose Kunde, der in dieser Zeit vermutlich weiter auf den versprochenen Rückruf und die Gutschrift wartet.

Wer solche Anrufe bekommt, sollte sich die Nummer auf dem Display notieren und anschließend Anzeige bei der Polizei erstatten.