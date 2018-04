Hoffnung auf Sanierung des Hennigsdorfer Bahnhofs geplatzt

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Ein von Hennigsdorf seit 1996 verfolgtes Projekt wird vom Land weiter auf die Lange Bank geschoben: die Reaktivierung des nördlichen Bahnhofstunnels samt Durchstich zur Poststraße.

Die Abfuhr auf den Brief, den Bürgermeister Thomas Günther (SPD) vom 21. Februar kam Mitte April aus dem Infrastruktur-Ministerium. Günther hatte in seinem Schreiben nicht nur beklagt, dass der Tunneldurchstich nun schon seit mehr als zwei Jahrzehnten verschoben wird, sondern auch den maroden Zustand des Bahnhofs an sich moniert. Er habe Verständnis, dass die Diskussionen um die Durchbindung des Prignitz-Expresses nach Gesundbrunnen Auswirkungen auf den Bahnhof haben, aber: „Dies kann jedoch nicht dazu führen, jedwede notwendige Maßnahme am Bahnhof Hennigsdorf auf die lange Bank zu schieben.“

Genau das aber sieht man im Hause von Ministerin Kathrin Schneider (SPD) ganz anders. Alle für den Hennigsdorfer Bahnhof anstehenden Maßnahmen stünden „im Zusammenhang mit der Einbindung des Prignitz-Expresses auf der Kremmener Bahn“. Ehe die Entscheidung über dessen direkte Durchbindung über Tegel nach Gesundbrunnen gefallen ist, dürften aber noch Jahre vergehen. Momentan ist das Projekt eines von denen, die Berlin und Brandenburg in der Arbeitsgruppe „i2030“ besprechen. Entscheidungen zum Express könnten erst getroffen werden, wenn die nötige Eisenbahnwirtschaftliche Untersuchung abgeschlossen. Deren erster Teil soll laut Ministerium Ende 2019 vorliegen.

Für den Tunneldurchstich hat Hennigsdorf bereits 121 000 Euro für Planungen ausgegeben. Seit 2011 existieren Vertragsentwürfe zwischen Stadt, Land, Bund und Bahn. Mehrere Anfragen dieser Zeitung bei der bearbeitenden Bundesbehörde waren 2012 und 2013 eher hinhaltend beantwortet worden. Jetzt lässt Schneider mitteilen, dass das Bundesförderprogramm, auf das die Stadt gesetzt hatte, ausgelaufen ist.

Im Antwortschreiben heißt es jetzt, dass „seitens des Landes für Hennigsdorf jetzt ein gesamthafter Lösungsansatz gesucht wird“. Wie der aussehen könnte und wann er kommt, bleibt offen. Abschließend heißt es: „Das Land Brandenburg ist an einer möglichst zügigen Umsetzung der Maßnahmen interessiert.“