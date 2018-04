Engpass in Kitas nur teilweise ausgeräumt

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Die Hoffnung auf eine Entspannung der Situation war groß – erfüllt wurde sie nur teilweise: Die Stadt Neuruppin hatte Anfang des Jahres eine Stellenausschreibung gestartet, um neues Kita-Personal zu bekommen. Obwohl sich einige Bewerber gemeldet haben, kann der Personal-Engpass noch nicht gänzlich ausgeräumt werden.

Sechs Erzieher konnten laut Stadtsprecherin Michaela Ott gewonnen werden. Diese beginnen zu verschiedenen Zeitpunkten ihren Dienst in Einrichtungen der Fontanestadt. Wo genau sie arbeiten werden, dazu könne zur Zeit keine Auskunft gegeben werden, so Ott. Hintergrund ist, dass einige erst im Juni oder Juli dieses Jahres ihren Dienst antreten. „Der Einsatz selbst richtet sich stets nach dem Betreuungs- beziehungsweiseVertretungsbedarf und erfolgt somit in einer der 13 städtischen Kitas beziehungsweise Horte.“

„Der Personalengpass ist dadurch zum Teil ausgeräumt“, erklärt Michaela Ott. Dennoch kommt es auch momentan immer wieder vor, dass es mehr Bedarf als verfügbare Erzieher gibt. Diese Situation könne abgefangen werden – durch Stundenerhöhungen der Mitarbeiter. Maik Buschmann, der Leiter des Neuruppiner Amtes für Bildung, Kultur und Soziales, war Anfang des Jahres davon ausgegangen, dass 2018 insgesamt neun neue Erzieher benötigt werden. Diese Zahl konnte also nicht erreicht werden – auch wenn die Stadt die Konditionen für das neue Personal schon verbessert hat, weil es in der Vergangenheit immer weniger Bewerbungen aus solche Stellenausschreibungen gegeben hat (RA berichtete).

Wichtig war der Stadtverwaltung, beide ausgeschriebene Stellen des Projektes „Kiez-Kita – Bildungschancen eröffnen“ im Hort der Karl-Liebknecht-Grundschule sowie im Hort der Wilhelm-Gentz-Grundschule besetzen zu können. Das ist laut Michaela Ott gelungen.