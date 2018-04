Chancen für Heidekrautbahn steigen

Jürgen Liebezeit

S-Bahn-Gemeinden (MOZ) . Zuversichtlich ist die Hohen Neuendorfer Landtagsabgeordnete Inka Gossmann-Reetz (SPD) beim Thema Reaktivierung der Stammstrecke der Heidekrautbahn.

„Die Notwendigkeit wird nun von niemandem mehr in Frage gestellt“, sagte sie nach einem parlamentarischen Frühstück am Donnerstag in Potsdam, an dem elf Landtagsabgeordnete von SPD, Linken und CDU, Vertreter der Anrainer-Landkreise Barnim und Oberhavel sowie Vertreter der Deutschen Bahn und der Niederbarnimer Eisenbahn teilgenommen haben. Eingeladen hatten dazu drei Landtagsabgeordnete aus dem Kreis Barnim.

Aus Sicht von Gossmann-Reetz wäre es theoretisch möglich, die Heidekrautbahn zumindest bis Wilhelmsruh innerhalb von zwei bis drei Jahren fahren zu lassen. Sie werde sich deshalb dafür einsetzen, dass der Druck auf die Länder Berlin und Brandenburg steige und „endlich Gelder dafür in die Haushalte eingestellt wird“. Sie begrüßte weiterhin den Vorschlag, den Bahnhof in Mühlenbeck nach Mönchmühle zu verlegen, um das Berufsförderungswerk anzuschließen.

Auch Oberhavel-Landrat Ludger Weskamp (SPD) unterstützt die schnelle Reaktivierung der Stammstrecke bis nach Berlin-Gesundbrunnen. Das sei im Rahmen des Infrastrukturprojektes „i2030“ das Vorhaben, das mit „relativ geringem Aufwand kurzfristig umgesetzt werden kann“, sagte Weskamp nach dem Treffen. Seiner Meinung nach kann die Wiederaufnahme des Bahnverkehrs auf der Stammstrecke für eine umweltfreundlichen Mobilitätssicherung sorgen. „Die damit verbundene direkte Anbindung der Brandenburger Gemeinden Schönwalde, Mühlenbeck und Schildow an das Berliner Zentrum könnte dazu beitragen, das hochbelastete Straßennetz in Oberhavel deutlich vom Autoverkehr zu entlasten.“

Weskamp lobte in Potsdam ausdrücklich die Niederbarnimer Eisenbahn (NEB) AG, die auch ohne die Unterstützung von Berlin und Brandenburg in den vergangenen 20 Jahren erhebliche Anstrengungen in Hinblick auf eine Wiederinbetriebnahme der Stammstrecke unternommen habe.