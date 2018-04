Vorfreude auf das Dampfspektakel im Ziegeleipark

Martin Risken

Mildenberg (MOZ) Wenn Jenifer Klein die Höhepunkte des 17. Märkischen Dampfspektakels aufzählt, ist ihr die Begeisterung für die zischende und dampfende Technik aus Urgroßvaterszeiten deutlich anzumerken. Zum zweiten Mal organisiert sie das Treffen, zudem alle zwei Jahre Tausende Besucher im Ziegeleipark Mildenberg erwartet werden.

Das wird am 5. und 6. Mai vermutlich nicht anders sein. Fast 50 Aussteller aus dem In- und Ausland konnte Jenifer Klein für das Dampfspektakel gewinnen. Allein 13 originale Dampfmaschinen werden erwartet, darunter ein Showman, ein Dampftraktor, eine Dampfwalze und ein mobiles Sägewerk.

Passend zum diesjährigen Thema „Kirmes nostalgisch“ wird es ein dampfbetriebenes Kinderketten-Karussell aus der Schweiz zu bewundern geben, das Eigentümer Rolf Henzelmann erstmalig in Deutschland präsentieren wird. Schon am Tag vor der Eröffnung des Dampfspektakels wird er zum Anheizen in Mildenberg erwartet. Mit einer Kirmes-Orgel aus dem Jahr 1872 kommt der Niederländer Johann von Loon nach Mildenberg. Er liefert den passenden Sound. Aus einer der zehn Gondeln eines 18 Meter hohen Nostaglie-Riesenrads können sich die Besucher einen guten Überblick über das Veranstaltungsgelände verschaffen. Denn dort können auch zehn maßstabsgetreue Nachbauten von historischen Dampfmaschinen bewundert werden. Winzige Modelle präsentieren 27 Aussteller. Die Dampffreunde Berlin-Brandenburg beanspruchen ein eigenes Zelt, um ihre mitgebrachten Modelle dem sicherlich staunenden Publikum präsentieren zu können. Wer sich für Kulinarisches aus der Region interessiert, ist auf dem Markt von Pro-Agro genau richtig. Mehrere Aussteller aus Gransee und Zehdenick beteiligen sich mit ihren Spezialitäten.

Der Ziegeleipark beteiligt sich aber auch mit eigener Technik an dem Spektakel. Die Dampfmaschine der Ziegelei Stackebrandt wird in Betrieb sein. Bei Führungen wird deren Funktionsweise und Geschichte erklärt. Mit der dampfenden und zischenden Lowa geht es hinaus in die Tonstichlandschaft nach Burgwall. Drei Ziegeleibahnen sind von morgens bis abends im Einsatz, um die Wartezeiten für die Gäste gering zu halten.

Die Berliner Dampflokfreunde laden am 6. Mai zu einer nostalgischen Fahrt vom Bahnhof Berlin-Schöneweide nach Zehdenick ein. Abfahrt ist um 8.20 Uhr, Ankunft gegen 10 Uhr. Anschließend pendelt der Nostalgiezug zwischen Zehdenick und Templin. Fahrkartenreservierung unter berlin-macht-dampf.com