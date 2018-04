Baustellen-Chaos in Oberhavel verärgert Autofahrer

Mandy Oys

Oberhavel (MOZ) Baustelle Oberhavel: Teile der B 96, der A 10und der A 111 sind gesperrt, Abfahrten und Zubringer bei Oranienburg und Stolpe nur eingeschränkt befahrbar. Autofahrer leiden zurzeit unter zahlreichen Staus und sind genervt.

In den nächsten Monaten wird sich die Situation nicht viel besser. Denn die nächsten Baustellen sind bereits angekündigt. Zumindest ein Ende des Verkehrschaos am Kreuz Oranienburg ist aber in Sicht: Kommenden Montag werden alle Zu- und Abfahrten wieder freigegeben. Die Umleitungen entfallen damit, bestätigt Dr. Cornelia Mitschka vom zuständigen Landesbetrieb Straßenwesen.

Dennoch wird es weiter zu Behinderungen kommen. Bis zum 15. Mai hatte der Landesbetrieb die Baustelle zur Erneuerung der Deckschichten eingetaktet. Der Abbau der Baustelleneinrichtung sei in den Zeitplan eingerechnet worden. Und sie gehe davon aus, dass sich das bis zum angekündigten Termin Mitte Mai hinzieht, so Mitschka. Von der A 111 auf die A 10 in Richtung Havelland beginnt der Abbau kommenden Montag. Es ist nur ein Fahrstreifen befahrbar. Auf der Rampe zur B 96 und zur A 10 in Richtung Frankfurt/Oder werden die Baken ab dem 2. Mai eingesammelt. Die Behinderungen werden Mitschka zufolge „schlimmer“. Denn Einrichtung und Abbau von Baustellenführungen bringe erfahrungsgemäß die höchste Belastung mit sich, so die Landesbetriebs-Sprecherin weiter. Außerdem wurde am Donnerstag an der B 96 neu vor Nassenheide eine neue Baustelle eingerichtet.

Erhalten bleibt außerdem die Baustelle von Stolpe nach Hohen Neuendorf. Dort staut sich der Verkehr auf der L 171, der von der Autobahn und aus Hennigsdorf kommt. Auch die Verengungen auf der A 10 zwischen dem Kreuz Oranienburg und dem Dreieck Pankow wegen des sechsspurigen Ausbaus ziehen sich noch über Monate hin.

In den sozialen Netzwerken formulieren die Autofahrer ihren Frust und geben gegenseitig Tipps, welche Strecken am besten befahrbar sind. Facebook-Nutzer aus Oberhavel beklagen sich über die Sperrungen: „Alles totale Vollidioten, die das geplant haben!“ und bilanzieren tägliche Wartezeiten.