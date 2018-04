Trump risikiert einen weltweiten Handelskrieg

Berlin (MOZ) So ziemlich jeder mit Rang und Namen in Europa hat versucht, US-Präsident Donald Trump davon abzubringen, Strafzölle gegen die Europäische Union zu verhängen. Vergebens. Ihm zu vermitteln, dass die USA nur mit der gesamten EU und nicht mit einzelnen europäischen Ländern neue Handelsabkommen vereinbaren kann, war angeblich sehr schwierig. Dass der größte Auto-Exporteur in Amerika BMW ist und nicht Chrysler oder General Motors, konnte oder wollte der Präsident erst recht nicht verstehen.

Und so wird er, wenn er es sich nicht doch noch anders überlegt, ohne Not und ohne Rücksicht auf eigene Verluste einen Handelskrieg mit der EU anzetteln und dabei eine sorgsam austarierte und bewährte internationale Struktur beschädigen.

Sicher, Streitigkeiten über Zölle, Handelsbarrieren und unfaire Regulierungen hat es immer schon gegeben. Doch wurden diese bislang über die Welthandelsorganisation (WHO) geregelt. Wenn sich nun ausgerechnet die USA als WHO-Initiatorin von ihr abwendet, werden auch China, Indien oder Russland sie nicht mehr akzeptieren. Und der Handelsstreit könnte zu einer weltweiten Auseinandersetzung und zu einer tiefen Rezession führen.