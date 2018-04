Nun auch noch die Kartoffel

Zusammen mit Landrat Roger Lewandowski (re.), dem Wustermarker Bürgermeister Holger Schreiber (2. v. li.) und dem Geschäftsführer des Tourismusverbandes im Havelland Matthias Kühn (li.) eröffnete Karls-Inhaber Robert Dahl am 21. April die neue Kartoffelschip-Erlebniswelt mit der einzigen stationären Achterbahn in Berlin-Brandenburg. © Foto: Stephan Achilles

Stephan Achilles

Elstal Bisher drehte sich in Karls Erlebnis-Dorf Elstal alles mehr oder weniger um die Erdbeere. Was man um die schmackhafte, simple Frucht so alles gestaltet hat, begeistert schon seit Jahren unzählige Besucher. Kaum ein Kind, das nicht freudig aufspringt. wenn die Eltern einen Besuch bei Karls vorschlagen. Seit dem 21. April ist die Attraktivität des Erlebnis-Dorfs noch einmal deutlich gestiegen. Nun geht es auch noch um die Kartoffel.

„Karls Kartoffelchip-Erlebniswelt“ heißt der neu eröffnete Bereich. Was sich darin verbirgt, ist an Phantasie und Gestaltungsfreude kaum zu toppen. Wieder einmal knüpft Karls-Inhaber Robert Dahl an die Geschichte seines Opas und Namensgebers des Unternehmens an. Bevor der Erdbeerbauer wurde, hatte er sich in Mecklenburg erfolgreich mit der Kartoffelproduktion beschäftigt.

Schon im Eingangsbereich begrüßt die Besucher eine urtümliche Kartoffelverarbeitungsmaschine. Große, animierte Bilder zeigen die Herstellungsschritte von der Knolle zum Chip. Überhaupt erfährt der Besucher viel über die Pflanze, den Anbau, die Verarbeitung und das Kartoffelbauer-Leben. Alles ist mit viel Witz, nostalgischem Charme und großer Liebe zum Detail gestaltet. Gelangt man schließlich in den Keller, zu den rollenden Kartoffelkisten, wird es aufregend. Inspiriert von Opa Karl, der Gleise verlegt hatte, um seine Kartoffeln in Loren zu transportieren, hat Robert Dahl den Beginn einer besonderen Attraktion in das 1.000 Quadratmeter große Kellergeschoss gelegt: Fest angeschnallt in der Kiste geht es erst einmal durch dunkle Tunnel. Eine Katze stellt Mäusen nach und fluoreszierend leuchten keimende Kartoffeln auf, bevor die Kiste auf eine Wand zurollt. Im letzten Moment öffnet sich die Wand, der Zusammenstoß bleibt aus. Dafür geht es mit fest an die Lehne gepresstem Rücken nun steil bergauf. Wenige Sekunden bleiben, um die schöne Sicht aus 24 Meter Höhe zu genießen, dann beginnt der Höllenritt. Mit bis zu 60 km/h rast die Lore mehr als 500 Meter weit über die Achterbahn, übrigens die einzige in Berlin und Brandenburg.

Wer den Tube-Coaster der Schweizer Firma abc rides überstanden hat, darf sich danach in der Chips-Manufaktur stärken. 160 Sitzplätze gibt es und verschiedene Speisen werden angeboten. Alle auf der Basis knackiger Kartoffelchips, gefertigt aus drei alten Kartoffelsorten, für Karls angebaut in Mecklenburg, frittiert in reinstem Mecklenburger Rapsöl und gesalzen mit Ostseesalz. So etwas gibt es sonst nirgends. Im Gegensatz zu anderen Restaurants werden sich Kinder dort nicht langweilen. Der Besucher wird Schwierigkeiten haben, sie wieder herauszubekommen, denn unter dem Dach hängt ein großer Klettergarten. Nach allen Seiten gut gesichert, können sich die Kids hier ohne Schuhe austoben. Auch draußen hat sich einiges verändert. Es gibt nun ein barrierefreies Rolli-Karussell, eine erweiterte Go-Kart-Bahn und eine neue große Schaukel. Für je einen Euro kann man Holzkugeln erwerben und damit auf einer Riesen-Murmelbahn spielen.

Die Achterbahn ist für alle zugelassen, die in Begleitung und mindestens einen Meter groß sind. Wer 1,30 m misst, darf allein in die Kiste. 4,50 Euro kostet die einfache Fahrt. Die bessere Alternative ist eine Tageskarte für 12 Euro, mit der man auch die anderen kostenpflichtigen Karls-Attraktionen besuchen kann.

Insgesamt rund neun Millionen Euro hat die Karls-Familie in das neueste und bisher größte Einzelbauprojekt des Unternehmens investiert. „Wir verwandeln damit unser Erlebnis-Dorf in einen waschechten Freizeitpark. Für uns und unsere Mitarbeiter ist das ein großer Schritt.“, meint Robert Dahl. Und weiter sagt er: „Wir wünschen uns zufriedene Gäste, die mit einem strahlenden Lachen aus der Bahn herauskommen.“ Wenngleich auch am Eröffnungstag Schlange stehen angesagt war und der Bahnbetrieb gegen Mittag für etwa eine Stunde gestoppt werden musste, um einen Kompressor zu wechseln, überwog bei den Besuchern eindeutig Begeisterung über die neuen Attraktionen rund um die Kartoffel.