Stötzer-Skulptur strahlt wieder

Josefine Jahn

Neuhardenberg (MOZ) Mitglieder der Landesgruppe der Linken haben am Mittwochnachmittag die marmorne Skulptur „Begegnung“ auf dem Neuhardenberger Anger mithilfe eines Hochdruckreinigers gereinigt. Das letzte Mal ist das vor zwei Jahren passiert, erinnerte sich Gemeindevertreterin Sabine Töpfer.

Im Zuge der Reinigung der Karl-Marx-Büste, die hundert Meter von der Skulptur entfernt steht, kümmere man sich auch um die von Professor Werner Stötzer gestaltete „Begegnung“, die 1995 aufgestellt wurde. „Das Schloss unterstützt uns dabei immer mit Strom und Wasser“, sagt Mario Eska, Ortsvorsteher von Quappendorf. Etwas über eine Stunde waren die Freiwilligen damit beschäftigt, das natürliche Weiß wieder zum Vorschein zu bringen und das Material von witterungsbedingten Ablagerungen zu befreien. „Jetzt strahlt sie wieder schön“, freute sich Sabine Töpfer.

Die Reinigungen, insbesondere der Marx-Büste von Fritz Cremer, wurden in Vorbereitung auf die Feierlichkeiten am 5. Mai, dem 200. Geburtstag des Philosophen, vorgenommen. Um die Büste wurde auch Unkraut entfernt. Am 5. Mai wird dort ein Kranz niedergelegt.