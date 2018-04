Für Sehbehinderte nicht geeignet

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Im vergangenen Jahr war es die Freilichtbühne, die die Barriere-Detektive, Kinder und Jugendliche aus unterschiedlichen Schulen der Stadt, unter die Lupe genommen haben. Diesmal beschäftigen sie sich ihm Rahmen des Schülerprojekts mit der Homepage der Stadt und überprüfen diese auf ihre Barrierefreiheit.

In diesem Jahr gab es einen richtigen Auftrag dazu. Der kam von Andreas Hensel, Geschäftsführer der Bad Freienwalde Tourismus GmbH. Ihm wollen die Detektive auch die Ergebnisse ihrer Untersuchung am 8. Mai, dem Tag der Gleichstellung, auf dem Marktplatz übergeben. In Form einer Nachrichtensendung. Daran allerdings müssen sie noch arbeiten.

Zunächst mussten sich die Schüler erst einmal mit dem Thema vertraut machen. Dazu schauten sich Anastasia, Marc, Marcel, Angelina, Yannic, Lisa, Michelle und Lilly den Internetauftritt der Kurstadt an. Der ist erst vor einem Jahr komplett erneuert worden. Ferner gingen die Schüler, die die Oberschule, das Gymnasium und die Förderschule besuchen, der Frage nach, was bedeutet Barrierefreiheit überhaupt. Und wie ist diese für eine Internetseite anwendbar? Nicht zuletzt schlugen sie in der Behindertenrechtskonvention nach. Die schreibt die Rechte von Menschen mit Behinderungen fest. Und dann ging es für die Barriere-Detektive an die eigentliche Arbeit. „Am zweiten Tag haben wir in Workshops gearbeitet“, erzählt Lisa am Mittwoch im großen Saal des „Offi“. Hinter ihr und ihren Detektiv-Kollegen stehen mehrere Flipcharts. „Am Ende konnten wir feststellen, dass die Seite von Menschen mit einer Seh- oder Hörbehinderung nicht genutzt werden kann“, erklärt die Schülerin. Es gebe zum Beispiel keinen Button für eine Vorlesefunktion. Außerdem sei die Schrift viel zu klein, ergänzt Maren Köpke von der Stiftung Sozialpädagogisches Institut (SPI), die die Schüler gemeinsam mit Sven Gräßer in dem Projekt begleitet. Und Leute, die sich nicht so für Technik interessieren, würden sich auf der Homepage nicht zurechtfinden, meint Marc. Es gebe zu viele Ebenen und zu viel Text. Die Schüler wünschen sich mehr kurze, prägnante Texte.

Die Ergebnisse, auch die Interviews, die sie in der Fachklinik, Stephanus-Stiftung, in Schulen, in der Stadtverwaltung und im Haus der Begegnung geführt haben, sollen zu einer etwa 15-minütigen Nachrichtensendung verarbeitet werden. Weil aber die Zeit bis zur geplanten Übergabe zu knapp ist, treffen sich die Schüler am 30. April noch einmal.(hei)