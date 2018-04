Schüler besuchen am Zukunftstag die Bußgeldstelle

Matthias Henke

Gransee Im Rahmen des Zukunftstages, an dem Schüler sich in unterschiedlichen Firmen und Einrichtungen über Ausbildungsmöglichkeiten und Karrierewege informieren konnten, führte Sachbearbeiter Joachim Fischer (rechts im Bild) die Jungen und Mädchen durch die Bußgeldstelle in Gransee. Er erläuterte nicht nur, wie moderne Blitzertechnik funktioniert, sondern zeigt ihnen im Keller des Hauses auch, wo die Bußgeldbescheide gedruckt und automatisch in Briefumschläge verpackt werden. Die Bußgeldstelle bildet Kaufleute für Bürokommunikation aus.