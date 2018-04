Tagespflege startet am Mittwoch

Verschnaufen bei Saft, Kaffee und kleinen Häppchen: Der Andrang in den Räumen der künftigen Tagespflege war groß. © Foto: Jörn Tornow

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Mit einem Tag der offenen Tür hat Sabine Ohnesorge ihre neue Tagespflegeeinrichtung in Beeskow vorgestellt. 20 Gäste können dort täglich betreut werden. Am 2. Mai geht es los.

Blumen, Glückwünsche, herzliches Drücken. Der Zuspruch, den Sabine Ohnesorge am Donnerstag erhielt, war überwältigend. „Unfassbar“ groß war das Interesse an der neuen Tagespflegeeinrichtung in Beeskow, die am 2. Mai erstmals öffnen wird. Mit vier bis fünf Mitarbeitern können dort täglich bis zu 20 Gäste betreut werden, Menschen, die im Alltag auf Hilfe und Betreuung angewiesen sind und die nicht den ganzen Tag allein verbringen möchten. Von 8 bis 16 Uhr öffnet das Haus, ein Fahrdienst wird die Frauen und Männer abholen und auch wieder nach Hause bringen.

In der Tagespflege wird gemeinsam gekocht. Es gibt Unterhaltung und Beschäftigung. Spiele und Gesang gehören dazu, kulturelle und sportliche Angebote, Therapiemöglichkeiten. „Das Wochenprogramm werden wir mit unseren Gästen gemeinsam absprechen“, sagt Sabine Ohnesorge. Schwester Stephanie wird das tun, sie ist für das neue Haus verantwortlich. Stephanie Stienert ist auch Ansprechpartnerin für alle, die in der Tagespflege aufgenommen werden wollen. Am Mittwoch startet man zunächst mit sechs Gästen.

Ein großer Aufenthalts- und Beschäftigungsraum steht dort zur Verfügung, ein Ruhebereich und ein Behandlungszimmer kommen hinzu. Das hat eine Besonderheit. Eine Katzenklappe führt auf den Hof. „Wir werden uns ein älteres Tier aus dem Tierheim holen, am liebsten ein Katerchen“, hat die Chefin gemeinsam mit ihrer Tochter festgelegt. Pia Ohnesorge arbeitet im kaufmännischen Bereich des Pflegedienstes, vorgestern hat sie ihre letzten Prüfungen absolviert.

Großes Interesse gab es von den weit über hundert Besuchern auch an den Wohnungen, die zu dem Neubau gehören. Zehn sind es, bis zu 60 Quadratmeter groß. Jede hat einen Wohnbereich mit Küche und Flur, dazu kommen Schlafzimmer und ein großes Bad. Alle barrierefreien Wohnungen haben wie die Tagespflege eine Terrasse zum Hof.

Dort muss noch gearbeitet werden, eine Grillecke wird montiert, heute sollen die Leuchten aufgestellt werden, am Montag ein Fahrradschuppen. Gärtner werden die Grünflächen bepflanzen. Am Montag sind auch die ersten Schlüsselübergaben an die Mieter geplant. Die können Pflege- und Hilfsleistungen hinzubuchen und Angebote der Tagespflege wahrnehmen.

Zu erkennen ist das Haus vor allem an der markanten grünen Farbe, die den Pflegedienst, den es jetzt im fünften Jahr in Beeskow gibt, kennzeichnet. Den Bereich der ambulanten Pflege mit 27 Mitarbeitern leitet Sabine Ohnesorge weiter vom Büro am Markt. Und sie wird auch weiter selbst ihre Patienten betreuen. Diese direkte Arbeit mit den Menschen, vor der Selbstständigkeit schon als Stationsschwester im Beeskower Krankenhaus, ist ihr persönlich sehr wichtig.