Alarm und Produktionszahlen

Eva-Martina Weyer

Schwedt/Angermünde (MOZ, Dietmar Rietz) Betriebe, Krankenhäuser und viele andere Einrichtungen haben am Donnerstag ihre Türen zum „Zukunftstag“ geöffnet. Sie haben Schüler eingeladen, Berufe aus nächster Nähe kennenzulernen. Darunter auch die PCK Raffinerie und die Wobag in Schwedt sowie die Bundespolizeiinspektion in Angermünde.

„Achtung! Alarm für alle nebenberuflichen Feuerwehrkräfte. Begeben Sie sich sofort zur Werkfeuerwehr!“ Mitten in die Informationen von PCK-Ausbildungsleiter Werner Lehmann platzte diese Durchsage. Lehmann wusste Bescheid und klärte die 22 Schüler auf, die sich für eine Berufsausbildung bei PCK interessiert haben. Der Alarm war eine Notfallübung im Zwischentanklager.

Das war Anlass für den Ausbildungschef, neben Produktions- und Beschäftigungszahlen der Raffinerie gleich auch noch deren Werkfeuerwehr vorzustellen. Begriffe wie Vermarktung, Gesellschafter und Aktiengesellschaft flogen den Schülern bald darauf um die Ohren. Die PCK Raffinerie stemmt zehn Prozent der deutschen Rohölverarbeitung, also fast zwölf Millionen Tonnen pro Jahr. Für die Schüler war das eine schwer vorstellbare Zahl. Da ist die PCK-Tagesproduktion mit32 000 Tonnen schon bildhafter. Sie passt in 27 Eisenbahnzüge, die sich auf eine Länge von zwölf Kilometern reihen würden.

Manche Schüler, darunter welche aus Templin und dem Spreewald, konnten sich zum ersten Mal eine Vorstellung von einer der besten Raffinerien Europas machen. 70 Auszubildende beschäftigt PCK. Jedes Jahr kommen 25 neue hinzu. Lara Dähn aus der 10. Klasse der Gesamtschule Talsand ist bald eine von ihnen. „Ich habe mich um eine Ausbildung als Chemikantin beworben und bin angenommen“, freute sie sich. Ihre Schulkameradin Lea Pallasch ist noch unentschlossen, was sie werden soll und sagte: „Deshalb bin ich heute mit Lara mitgekommen, um mich zu informieren und den Betrieb kennenzulernen.“

Schüler aus Schwedt, Templin und Bernau erlebten bei der Wohnungsbaugenossenschaft in Schwedt unter anderem das fiktive Abenteuer „Wie miete ich eine Wohnung?“. Wobag-Azubis wie Michelle Köhler und Dennis Mertens begleiteten die fiktive Wohnungssuche vom Antragstellen über die Wohnungsbesichtigung bis zum Vertragsabschluss und zum Miete einzahlen. Was ist zu tun, wenn ich mein Bad umbauen will oder ich wegen knapper Kasse die Miete nicht zahlen kann? Echte Lebenskunde. Die Lehrlinge berichteten über spezielle Azubi-Wohnungsangebote mit günstigeren Mieten. Kosten für Telefon, Fernsehen und WLAN sind inklusive.

Die Wobag sucht Nachwuchs bei Immobilienkaufleuten. Mehr zum Berufsbild erfuhren die Mädchen und Jungen am Nachmittag. Die Wobag vermietet in Schwedt rund 4500 Wohnungen. Sie ist die größte Wohnungsbaugenossenschaft in der Uckermark.

725 Unternehmen verschiedener Branchen haben sich am Brandenburger Zukunftstag beteiligt, darunter waren auch das Krankenhaus Angermünde und die Bundespolizeiinspektion Angermünde. In der Inspektion waren alle angebotenen Plätze von Schülern ausgebucht.