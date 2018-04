Fremder im Kinderzimmer

Tatjana Littig

Lindenberg (MOZ) Am Mittwochvormittag betrat ein Unbekannter zunächst unbemerkt eine unverschlossene Wohnung in der Hauptstraße in Lindenberg. Dort durchsuchte er alle Schränke. Als die Bewohnerin das Kinderzimmer betrat, bemerkte sie den fremden Mann. Der ergriff daraufhin sofort die Flucht und verschwand in einem Skoda Octavia, der vor dem Haus parkte. Darüber informiert Bärbel Cotte-Weiß von der Pressestelle der Polizeidirektion Ost – und einen Hinweis liefert sie mit: „Verschließen Sie Ihre Haus- beziehungsweise Wohnungstüren, auch dann, wenn Sie zu Hause sind. Verschließen Sie die Haustür und auch die Fenster, wenn Sie im Garten arbeiten.“