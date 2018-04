Vom Kuhstall bis zur Gästewohnung

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Landesweit haben am Donnerstag beim Zukunftstag fast 6500 Jungen und Mädchen Berufsluft geschnuppert. Auch in Eisenhüttenstadt und Umgebung nahmen sich einige Unternehmen Zeit für die jungen Leute. Denn Lehrlinge werden überall dringend gesucht.

Mit großen Augen schauen die Kälber in der Bauerngesellschaft Ziltendorfer Niederung die jungen Besucher an. Die haben sie hier noch nie gesehen. Während manche der Jungtiere lieber auf Sicherheitsabstand gehen, siegt bei anderen die Neugier. Sie lassen sich sogar streicheln. Und Elisabeth und Paulus lassen sich da nicht zweimal bitten. Den Kälbern scheint das zu gefallen – und den beiden Schülern auch.

Die Zehnjährige nimmt erstmals am Zukunftstag teil und will wissen, wie es so in der Landwirtschaft läuft. Vor allem Tiere begeistern sie. „Mein Bruder hat mich hergebracht“, erzählt das Mädchen während des Rundgangs durch den Stall mit 2400 Kühen. Elisabeth wohnt nämlich nicht etwa in Eisenhüttenstadt, sondern in Jacobsdorf, aber den Weg hat sie gern in Kauf genommen. Sehr gesprächig ist sie an diesem Tag nicht, sie lauscht lieber, was Andrea Leuther von der Bauerngesellschaft zu erzählen hat. Da erfährt sie zum Beispiel, dass es Kühe gibt, die in ihrem Leben 15 bis 16 Mal kalben, dass es in dem Unternehmen nur einen Bullen gibt, der für die „Problemfälle“ da ist, wenn die künstliche Besamung nicht klappt. Und sie staunt, als sie hört, dass eine Kuh pro Tag etwa 60 Liter Milch gibt, wenn es gut läuft.

Auch Paulus ist mächtig beeindruckt, unter anderem von dem modernen Melkkarussell, auf dem 80 Kühe Platz finden. Immer wieder setzen Mitarbeiter das Melkzeug an die prallen Euter der Tiere, die zu Musik im Kreis fahren. „Und was ist, wenn mal eine vergessen wird?“, will ein anderer Junge wissen. „Das passiert eigentlich nicht“, antwortet Andrea Leuther. Paulus hat am Morgen ebenfalls etliche Kilometer zurückgelegt, um zur Bauerngesellschaft zu kommen. „Ich wohne in Pillgram“, erzählt der 15-Jährige, der derzeit in der 9. Klasse ist. Er interessiere sich für den Beruf des Landmaschinen-Schlossers. „Das hat mein Vater schon gemacht. Und ich schraube zu Hause auch viel an alten Maschinen herum.“ In der Bauerngesellschaft Ziltendorfer Niederung könnte er seinen Traum wahr werden lassen. Hier wird neben der Ausbildung zum Tierwirt und zum Landwirt auch die zum Land- und Baumaschinenmechatroniker angeboten.

„Wir haben zurzeit zehn Auszubildende und 85 Mitarbeiter“, sagt Andrea Leuther, die für das Personal zuständig ist. „Aber für dieses Jahr suchen wir noch Azubis.“ Paulus, der extra im Blaumann gekommen ist, wird sich gleich noch auf den Weg in eine Werkstatt machen. „Viel Luft, viele Tiere, viele Maschinen. Doch, mir gefällt es hier.“ Gut möglich also, dass nächstes Jahr eine Bewerbung von ihm auf dem Tisch von Andrea Leuther liegt.

Auch die Eisenhüttenstädter Wohnungsbaugenossenschaft (EWG) sucht Lehrlinge. Es sei immer schwieriger, welche zu finden, heißt es vom zweitgrößten Vermieter in der Stahlstadt. Aus diesem Grund hat die Genossenschaft erstmals am Zukunftstag teilgenommen. „Und die verfügbaren acht Plätze waren blitzschnell weg“, sagt Martin Schmidt, der Verantwortliche für die Öffentlichkeitsarbeit. Ein Schüler hat zwar noch kurzfristig abgesagt, aber die anderen sieben erscheinen pünktlich.

Benedikt ist zum Beispiel dabei. Er kommt aus Fürstenwalde. „Bei uns gab es zum Zukunftstag nur Angebote aus Altenheimen“, berichtet der 13-Jährige. „Ich interessiere mich aber für Immobilien und so was.“ Deshalb habe er sich bei der EWG angemeldet, dort kann man sich nämlich zum Immobilienkaufmann ausbilden lassen. Und zu sehen gibt es da am Donnerstag einiges. Nach einem einführenden Vortrag über das Unternehmen, machen sich die Teenager ein Bild von einer unsanierten und einer sanierten Wohnung. „Natürlich haben alle gesagt, dass sie sich vorstellen könnten, in der sanierten zu wohnen“, sagt Martin Schmidt und lächelt. In der Gästewohnung, die ebenfalls auf dem Programm steht, wird das Inventar genau unter die Lupe genommen. „Ich habe gedacht, die sitzen hier vielmehr am Schreibtisch“, wundert sich Benedikt. „Aber das ist gar nicht so. Das finde ich gut.“ Er will nach dem Abitur erst einmal Betriebswirtschaftslehre studieren. Was dann kommt, wird sich zeigen. Doch zunächst einmal ist jetzt Mittagspause, wie beispielsweise auch im Krankenhaus und bei ArcelorMittal, die ebenfalls am Zukunftstag ihre Türen geöffnet haben.