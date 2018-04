Nach der Kneipennacht geht ’s los

Bernhard Sobanski

Frankfurt (Oder) Die Biergartensaisonwird in Frankfurt am 30. April mit der MOZ-Kneipennacht eröffnet. In elf Lokalen gibt es Live-Musik zu erleben. Biergärten und Terrassen präsentieren sich in frischem Glanz. Schankwagen sowie Grillstände kommen zum ersten Einsatz des Jahres. Wir stellen die beteiligten Lokale vor. Heute: Das Bellevue

Das Bellevue ist traditionell die Location für die „Aftershowparty“ der MOZ-Kneipennacht. So auch diesmal, bei der 36.. Während in den meisten Lokalen die Kneipennacht zwischen Mitternacht und ein Uhr morgens langsam endet, bekommt die Party im Bellevue da erst ihren „Drive“ und dauert bis zum Morgengrauen an.

Das Bellevue hat wieder Kleinbusse gechartert, die diejenigen, die nach den Konzerten weiter feiern wollen, kostenfrei aus den Lokalen abholt und in den Tanztempel in der Beckmannstraße bringt. Ab 22 Uhr kann man sie unter der Telefonnummer 0335 3870099 bestellen.

Das Bellevue ist die älteste bestehende Discothek in Frankfurt und feiert am 26. Mai den 18. Geburtstag. Organisatorisch gehört das Bellevue zu „Gastroplan“ und die Macher haben derzeit alle Hände voll zu tun, auch die Events der Saison am Helenesee vorzubereiten. Schon am 10. Mai, dem Himmelfahrtstag, gibt es dort ab 10 Uhr das große Brauereifest des Frankfurter Brauhauses für die ganze Familie. Von der Schlagermania bis zu Kinderprogrammen soll dort für jeden Geschmack etwas geboten werden.