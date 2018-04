KSC weiter auf Wachstumskurs

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Mit 1308 Mitgliedern in 25 Abteilungen ist der Kultur- und Sportclub Strausberg (KSC) erneut gewachsen und größter Verein der Stadt. In der Delegiertenversammlung mahnte Präsident Thomas Beutler an, rechtzeitig Nachwuchs für Übungsleiter, aber auch Vorstandsfunktionen zu werben.

Auch weil der Karnevalistische Tanzsport eine Gruppe für Minis ab drei Jahre eröffnet hat, kann sich der KSC Strausberg über Mitgliederzuwachs freuen: „Diese Abteilung und unsere Boxer hatten daran im Jahr 2017 den größten Anteil“, würdigte Vereinspräsident Thomas Beutler das Engagement der Ehrenamtler in seinem Bericht an die Delegiertenkonferenz am Mittwochabend im Jugendsporthaus.

1308 Mitglieder in 25 Abteilungen zählt Strausbergs größter Verein. „Wir brauchen Nachrücker als Übungsleiter, im Vorstand und als Kampfrichter“, mahnte Beutler die Nachwuchsarbeit an. „Gerade wenn die Abteilungen an Wettkämpfen teilnehmen möchten, ist es wichtig, die Kampfrichter nicht zu vernachlässigen.“

In seinem Bericht griff sich Beutler zwei Abteilungen heraus: den Fanfarenzug mit 150 Mitgliedern und TeamGym mit 45 Mitgliedern. Er ließ die Höhepunkte des Jahres mit vielen Details Revue passieren, so beispielsweise, dass zum Kinderfest am 1. Mai vorigen Jahres vom Fanfarenzug 60 Kuchen selbst gebacken wurden und in der Energie-Arena reißenden Absatz fanden. Erstmals wurde der Klangkörper Anfang Juli Europameister, und wie er sich bei der Weltmeisterschaft in Kerkrade schlug, ist allen noch als spannender Krimi im Gedächtnis. „80 Auftritte absolvierte der Fanfarenzug im vergangenen Jahr, und auch für 2018 ist er so gut wie ausgebucht“, sagte Thomas Beutler.

Für die Abteilung TeamGym um Cornelia Schröder und Petra Stoppel war die Stadiongala beim Turnfest in Berlin der Jahreshöhepunkt. Turnerinnen aller Altersgruppen beteiligten sich mit Potsdamer Turnerinnen an den unterschiedlichen Bildern. Leider verregnete das abschließende Aktrobatikbild, an dem 31 Turnerinnen aus Strausberg und Potsdam beteiligt waren.

Für den KSC ist der Erweiterungsbau der Judohalle im Sport- und Erholungspark das nächste größte Vorhaben. 600 000 Euro müssen dafür aufgebracht werden. An Bürgermeisterin Elke Stadeler gewandt, dankte Thomas Beutler auch der Stadt und der Sport- und Erholungspark (SEP) GmbH für die Unterstützung. Die diesbezügliche Vereinbarung war am Mittwochmorgen gerade von SEP-Geschäftsführer Andreas Gagel unterschrieben worden.

Die Investitionen in die Judohallen-Erweiterung und für den neuen Hybridrasenplatz des SV Gartenstadt machen zusammen 35 Prozent der 1,4 Millionen Euro Fördermittel für Sportvereine unter dem Dach des Kreissportbundes Märkisch-Oderland 2018 aus, sagte dessen Vorsitzender Dieter Schäfer in seinem Grußwort: „Jetzt gilt es, das Programm in der Stadt umzusetzen.“

Bürgermeisterin Elke Stadeler berichtete von Stolz und Begeisterung, die sie beim Auftritt des Fanfarenzugs in Kerkrade oder bei der Aufführung des Nussknackers im Tanztheaters spürte: „Wir werden Sie immer wieder gerne unterstützen, aber bitte, rechtzeitig beantragen!“