Fledermäuse vemehren sich stark

Dirk Krone befestigte am Bunker in der Schönower Heide eine Fledermaus-Info.

Olav Schröder

Bernau (MOZ) Durch die Einrichtung von Fledermausquartieren ist die Zahl der Tiere in den zurückliegenden Jahren im Barnim rapide angestiegen. Allein im Bereich des Naturparks Barnim hat die Naturwacht im vergangenen Jahr 333 Tiere gezählt. 2008 waren es lediglich 84.

Seit 2005 hat die Naturwacht im Bereich des Naturparks Barnim mehrere Bunkeranlagen sowie zwei ehemalige Wasserwerke zu Fledermauswinterquartieren umgebaut. Unter den neun verschiedenen Arten, die die Quartiere inzwischen besiedelt haben, befinden sich auch das seltene Große Mausohr und die Mopsfledermaus. Wie Naturparkleiter Peter Gärtner mitteilt, hat das Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft des Landes Brandenburg die Bilanz im Bericht der Naturwacht aufgeführt. Innerhalb von nicht einmal zehn Jahren hat sich die Zahl der Fledermäuse allein in diesen Quartieren etwa vervierfacht. Werden weitere Fledermauskeller noch hinzugenommen, ist von einer weitaus größeren Verbreitung auszugehen. Deutschlandweit wird von 24 Fledermausarten ausgegangen. Alle 18 Arten in Brandenburg werden als gefährdet eingestuft.

Als ein wesentlicher Grund der Gefährdung gilt die ausgeprägte Siedlungstätigkeit, insbesondere der Ausbau von Dachstühlen, der Abriss alter Gebäude und die Modernisierung von Fassaden. Dadurch verschwanden viele Sommer- und Winterquartiere. Gemeinsam mit dem Förderverein Naturpark Barnim und der Naturwacht wurden daher von 2005 bis 2007 unterirdische Bunker, Fahrzeughallen und Wasserhochbehälter genutzt, um geeignete Unterschlupfmöglichkeiten für Fledermäuse zu schaffen. Damit die Fledermäuse ungestört bleiben, wurden die Eingänge der Quartiere unzugänglich gemacht. Sie wurden durch Betonplatten und Erdaufschüttungen versperrt.

Dazu gehört der Eiskeller Grüntal, ein großer Gewölbekeller, der als Einzelbauwerk auf einem Acker bei Grüntal liegt. Die Anlage aus fünf Räumen mit einer Gesamtfläche von rund 600 Quadratmetern gilt als das bedeutendste Fledermauswinterquartier innerhalb des Naturparks. In der Vergangenheit wurden dort pro Winter etwa 200 Einzeltiere gezählt. Ein kleiner Bunker am Ortsausgang Biesenthal in einem Birkenwäldchen in Richtung Lankekommt hinzu.

Ein weiterer Standort liegt im Naturschutzgebiet Biesenthaler Becken. Dort entstand in einem Bunker im Kiefernwald ein kleines Fledermausquartier. Umgebaut wurden zwei ehemalige Wasserhochbehälter inklusive eines Pumpenhauses in Eberswalde hinter dem Ortsausgang in Richtung Trampe.

Ebenfalls genutzt werden erdüberdeckte Fahrzeughallen mit Mannnschaftsbunker bei Tuchen-Klobbicke, die zu den größten oberirdischen NVA-Anlagen im Naturpark Barnim zählen. In beziehungsweise nahe der Bernauer Waldsiedlung befinden sich zwei weitere Bunkerquartiere ebensowie auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz der Schönower Heide. Nicht zuletzt gibt es ein Winterquartier in der Nähe von Schloss Dammsmühle.