Blick voraus ins Berufsleben

Joachim Eggers

Erkner/Schöneiche (MOZ Bettina Winkler) Siebt- und Achtklässler haben am Donnerstag den Zukunftstag genutzt, um sich in Betrieben aller Art einen Einblick in die Arbeitswelt zu verschaffen. Die MOZ hat bei einigen vorbeigeschaut.

„Warten die das ab, oder ist es ihnen egal, ob da jemand steht?“ Der 12-jährige Jeremy Renkel aus Fangschleuse will es ganz genau wissen, als Pflegefachkraft Nicole Pahnke an einem Notausgang des DRK-Seniorenheims am Friedensplatz steht und davon berichtet, wie es ist, wenn nachts ein Bewohner sich aufmacht, das Haus zu verlassen. Vom Notausgang aus geht dann zwar ein Alarmsignal aufs Handy, aber manche, erzählt Nicole Pahnke, benutzen auch den Haupteingang. Und Jeremys Frage beantwortet sie eindeutig: „Das ist denen egal“ – weil es sich ja nicht selten um verwirrte Menschen handelt. Aber auch für sie gilt, dass eine Pflegerin sie nicht festhalten darf. Im Zweifelsfall bleibt nur, die Polizei zu alarmieren.

Sieben Schüler sind am Donnerstag in die Einrichtung gekommen, um sich in der Küche, bei der Pflege und bei der Ergotherapie umzusehen, berichtet Heimleiter René Kersten. Jeremy, der die 7. Klasse der Morus-Oberschule in Erkner besucht, ist nach eigener Aussage vom Wunsch motiviert, „älteren Leuten etwas zu geben“. Er lässt sich mit der 14-jährigen Michelle Koch aus Fürstenwalde und Maike Bodewald, ebenfalls 14, aus Woltersdorf auch zeigen, wo die Bettpfannen der Bewohner in ein Reinigungsgerät geschoben werden, das einer Waschmaschine ähnelt. Die Schüler erfahren auch, dass im Pflegeheim im Drei-Schicht-System gearbeitet wird, und bekommen die Tütchen zu sehen, die an einen künstlichen Darmausgang geklebt werden. Maike, die ebenfalls die Morus-Oberschule besucht, war voriges Jahr schon beim Zukunftstag, damals in der Fürstenwalder Werkstatt des Wasser- und Schifffahrtsamts, die auch dieses Jahr wieder auf sehr großes Interesse stieß. Rund 50 Jugendliche schauten sich dort um. „Bis jetzt ist es relativ interessant“, sagt Maike Bodewald zum Pflegeheim. Vor allem die Ergotherapie, die sie später noch sehen, beeindruckt Jeremy. Dort machen Bewohner Bewegungs-Übungen.

Ein ganz anderes Metier haben zehn Jugendliche in der EWE-Bezirksmeisterei Schöneiche kennengelernt. Dort stand der Beruf des Anlagenmechanikers im Mittelpunkt. Bezirksmeister Daniel Töpfer macht seinen Besuchern – darunter mit dem Zwillingspaar Gina und und Chantal Kabus auch zwei Mädchen – eines gleich klar: „Zu 80 Prozent sitzt man am Computer.“ Gleichwohl ist die Arbeit in der Meisterei an der Babickstraße, von der aus 44 000 Haushalte mit ihren Gas-Anschlüssen betreut werden, sehr vielfältig. Nach dem Morgen-Briefing um 7.30 Uhr werden die Aufgaben verteilt. Das Lager mit Hydraulik-Geräten zum Quetschen von Leitungen stieß bei Gina und Till Kleditzsch aus Woltersdorf ebenso auf Interesse wie die fahrende Werkstatt im VW-Bus; dazu gehört zum Beispiel auch eine explosionsgeschützte Taschenlampe – kein elektrischer Funke kann sie entzünden, so Töpfer. Seit vorigem Jahr bildet die EWE Anlagenmechaniker auch in Brandenburg und nicht nur am Stammsitz in Oldenburg aus, so Sprecherin Nadine Auras.