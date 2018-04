Unterricht mit Pferd und Kuh

© Foto: Wer hat schon mal ein Praktikum gemacht? Verena Schnabel verteilt in der E.dis-Zentrale Klebepunkte für ein kleines Fragespiel an die 25 Schüler. Foto: Manja Wilde

Hautnah am Rind: Larissa, Gina, Oliver und Ausbildungsleiter Maik Dimt (v.l.) beim Rundgang in der Fürstenwalder Agrarprodukte GmbH Buchholz. © Foto: Bettina Winkler

Fürstenwalde/Bad Saarow (MOZ, Bettina Winkler) Was macht ein Pferdewirt? Womit beschäftigen sich Landmaschinenmechaniker? Wie sieht eine kaufmännische Ausbildung aus? Beim Zukunftstag warfen Tausende Mädchen und Jungen einen Blick in die Berufswelt.

Im Pferdezentrum der Freien Universität Berlin (FU) in Bad Saarow stehen JayLynn und Isabella in einer der 86 Boxen. Mit Bürsten pflegen sie das Fell von Stute De Nira, die von einem Privatbesitzer zur Besamung in die Hochschuleinrichtung gebracht worden ist. „Ich möchte vielleicht mal Pferdewirtin werden“, sagt die zwölfjährige Isabella von der Europaschule Storkow. Informationen aus erster Hand bekommt sie dazu beim Zukunftstag von Samira Kampmann. Die Auszubildende lernt in Bad Saarow exakt jenen Beruf, den sich auch Isabella für sich vorstellen kann, und begleitet die elfköpfige Schülergruppe, darunter zehn Mädchen.

Zuvor hat Jörg Kotenbeutel den Gästen auch andere Berufe vorgestellt. Die FU beschäftigt in Bad Saarow auch Tierarzthelferinnen. Wer Abitur hat, kann Veterinärmedizin und Pferdewissenschaften studieren. Später am Tag können die Schüler Pferde führen, während der Mittagspause bekommen sie eine Vorführung geboten. Sie sehen ein Turnierpferd beim sogenannten Freispringen, bei dem das Tier ohne Reiter Hindernisse überwindet. Franziska Görwitz, die als Dozentin tätig ist und den Schülern allerhand über Verhalten und Denken von Pferden erläutert, macht den Gästen ein Kompliment. „Sie sind alle sehr interessiert und motiviert“, sagt sie.

In etlichen Betrieben mischten sich am Donnerstag Mädchen und Jungen unter die Belegschaft. Der Zukunftstag bietet Schülern ab der 7. Klasse die Möglichkeit, einen Blick in die Berufswelt zu werfen.

Für die Fürstenwalder Agrarprodukte GmbH in Buchholz entschieden sich Gina Heubach, Larissa Langheim, Oliver Lärz und Nick Klingelstein. Die Oberschüler können sich einen Beruf in der Landwirtschaft gut vorstellen. Ausbildungsleiter Maik Dimt, der zurzeit sechs Lehrlinge betreut, stellte die Berufe Fachkraft für Agrarservice, Landmaschinenmechaniker, Bürokauffrau sowie Land- und Tierwirt vor. „Meine Lieblingstiere sind Kaninchen, aber die Kühe hier finde ich auch toll“, sagt Larissa. Für die 14-jährige Fürstenwalderin steht ihr Traumberuf schon fest: Tierwirtin. Nick Klingelstein aus Beerfelde ist auf dem Dorf aufgewachsen. „ Mit großen Motoren über die Felder zu fahren, ist genau das Richtige für mich“, sagt der 13-Jährige.

Löten mit Kupferdraht, Schmieden über die Schulter schauen und eine computergesteuerte Fräse bestaunen – das konnten 60 Schüler in der Ausbildungswerkstatt des Wasser- und Schifffahrtsamtes an der Fürstenwalder Schleuse. „Ich bin begeistert vom Interesse der jungen Leute“, sagte Ausbildungsleiter Claas Hübner. Für die E.dis AG in Fürstenwalde entschieden sich 25 Mädchen und Jungen. „Ich wollte mal was Neues ausprobieren“, sagt Romy Gärisch vom Scholl-Gymnasium. Physik und Mathe sind ihre Lieblingsfächer. „Ist schön hier“, lautete ihr Urteil. Sandra Buchmann, die für die kaufmännische Ausbildung zuständig ist, zeigte den Jugendlichen Karrieremöglichkeiten im Unternehmen auf.