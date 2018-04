„Altanschließer-Problematik scheidet die Geister“

Manja Wilde

(MOZ) Bislang ist das Bündnis Fürstenwalder Zukunft im Stadtparlament in der Opposition. Künftig stellt es mit Matthias Rudolph den Bürgermeister, ist nach Trennung von CDU und FDP stärkste Fraktion. Über die neue Rolle und wichtige Ziele sprachmit dem Vorsitzenden Christian Dippe.

Herr Dippe, Ihr Bürgermeister braucht Mehrheiten, um seine Wahlversprechen umzusetzen. Sie kündigten an, in intensiven Austausch mit den anderen Parteien treten zu wollen.

Den gab es. Im Übrigen waren wir auch in der Vergangenheit bereit, mit den anderen Fraktionen zusammenzuarbeiten. Die haben nur oft nicht unsere Auffassung geteilt. Prinzipiell ändert sich an der Haltung nichts, alles zu hinterfragen. Wir hoffen, dass die Beschlussvorlagen des neuen Bürgermeisters besser sind.

Sonst nehmen Sie ihn in die Mangel?

Selbstverständlich. Unsere Fraktionssitzungen laufen auch intern sehr kontrovers ab.

Wie liefen die Gespräche mit den anderen Fraktionen?

Mit vielen gab es schon Überschneidungen. Bei der Altanschließer-Problematik scheiden sich die Geister. Auch bei den Kita-Gebühren haben wir ein anderes Verständnis als Linke und SPD bisher. Wir sind der Ansicht, dass Gebühren oder Beiträge, die zu Unrecht erhoben wurden, zurückzuzahlen sind.

Das Oberlandesgericht entschied jetzt, dass sich Altanschließer nicht auf Staatshaftung berufen können. Halten Sie trotzdem daran fest, die Beiträge zurückzuzahlen?

Ja. Das ist die Auffassung des BVB/Freie Wähler, dem wir angehören. Die Frage ist, wie man das konkret in Fürstenwalde machen kann. Das muss in der Verbandsversammlung angesprochen werden. Da ist Herr Rudolph in der Pflicht.

Welches sind die wichtigsten Baustellen in der Stadt?

Verwaltungsstruktur und Nachbesetzung vakanter Positionen, Schulbezirk- und Essengeldsatzung, Fahrradboxen am Bahnhof. Der Straßenausbau muss angegangen werden.

Andere Parteien nennen an erster Stelle das Großprojekt Aufbauschule/Jagdschloss.

Auch unsere Fraktion hat sich mit dem Beschluss dazu bekannt, weshalb wir das zumindest nicht mehr als politische Baustelle betrachten.

Welche Veränderungen stehen in der Fraktion an? Übernehmen Sie den Vorsitz?

Nancy Krüger rückt für Matthias Rudolph nach, ein Fraktionsvorsitzender ist zu wählen. Ich stehe dafür nicht zur Verfügung. Ich bin gegen Ämteranhäufung.