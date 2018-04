Für Patienten ohne Lobby

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Sie steht selten im Blickpunkt der Öffentlichkeit. Manuela Stroske wirkt hinter den Klinikmauern. Hinter der hohen Mauer des Maßregelvollzugs. Jetzt nahm die Chefärztin Abschied vom Martin-Gropius-Krankenhaus. Fast ganz leise.

Keine öffentlichen Präsentationen, keine Werbung im klassischen Sinne, keine Tage der offenen Tür. Großer Medienauflauf allein bei Negativschlagzeilen – die forensische Psychiatrie ist ein sehr spezielles Fachgebiet der Medizin. Was sich nicht nur in den strengen Sicherheitsvorkehrungen zeigt.

Ein Berufsleben für Patienten, die keine Lobby haben. Für Patienten, die psychisch oder suchtkrank sind und zum Straftäter wurden. Brandstifter, Gewalttätige, Sexualstraftäter. Genau dieser Disziplin und dieser Klientel hat sich Manuela Stroske verschrieben, wie Thomas Barta, Abteilungsleiter im brandenburgischen Gesundheitsministerium, bei der Verabschiedung der Chefärztin erklärt und ihren Einsatz würdigt. Stroske „ragt aus dem Kreis der Mediziner im Land“ heraus, befindet Barta. Sie habe am Aufbau und der Entwicklung des Maßregelvollzugs im Land maßgeblichen Anteil, habe Maßstäbe in der Behandlung psychisch Kranker gesetzt. Sie habe in all den Jahren seit 1987, als sie als junge Assistenzärztin in den Ruppiner Kliniken ihre Facharztausbildung für Psychiatrie und Neurologie begann, „dramatische und spektakuläre Vorkommnisse miterlebt“. Barta erwähnt zudem den Umzug der Klinik und der Patienten von Neuruppin nach Eberswalde, den hiesigen Neubau, die Bodenabsenkungen. Er spricht über die nicht einfache Privatisierung bzw. die Kommunalisierung der Landeskliniken und damit auch die Überführung des Maßregelvollzugs in eine neue Trägerschaft. Neuland für Brandenburg. Es waren aufregende Jahre, die Manuela Stroske mit all ihren Höhen und Tiefen ganz unaufgeregt gemeistert hat.

Wie auch ihre Mitarbeiter bestätigen. Thomas Loos, Leitender Oberarzt der forensischen Klinik am „Gropius“, beispielsweise kann sich noch gut an seinen Start in Eberswalde erinnern, als die Bereiche der psychisch und der Suchtkranken strikt getrennt waren, die Mitarbeiter einander kaum kannten, kaum ein Wort wechselten. Nach 2008, in dem Jahr übernahm Stroske die Leitung der gesamten forensischen Klinik, wurden schrittweise neue Organisationsformen eingeführt. Die Chefärztin richtete die Behandlung nach Störungsbildern und Delikten aus. Eine Ambulanz zur Betreuung der entlassenen Patienten wurde gegründet. Die erste im Land überhaupt. Stroske sei stets im Gespräch, mit den Patienten, mit den Mitarbeitern, mit Partnern. Etwa der Justiz. Und dabei überaus strukturiert, nennt Loos ein herausragendes Charakteristikum.

Und obwohl der 55-Jährigen Gespräche so wichtig sind, an diesem Nachmittag gibt sie sich eher wortkarg. Ein großer Dank ans Team, der Hinweis darauf, dass die Erfolge das Werk vieler seien. Und die Aussicht, weiterhin fachlich zusammenzuarbeiten. Manuela Stroske gibt den Posten der Chefärztin aus gesundheitlichen Gründen auf. Künftig wird sie als psychiatrische Gutachterin tätig sein.

Die Entscheidung für das Fachgebiet Psychiatrie sei recht früh gefallen, verrät die Neuruppinerin später. Bereits während des Medizin-Studiums hatte sie Interesse daran gefunden. Wegen der Verbindung von Körper und Seele, wegen des philosophischen Hintergrunds, wegen der Nähe zum Menschen. Der Psychiater habe einfach einen ganz anderen Blick auf den Patienten als etwa der Chirurg oder Internist.

Neuerliche Straftaten zu verhindern, das sei eine wesentliche Motivation für sie gewesen. Wobei sie sich stets bewusst war: „Jede Prognose bleibt am Ende eine Wahrscheinlichkeitsaussage.“ Trotz neuer Therapieansätze, die Stroske und ihr Team stets verfolgt haben. 2007 habe die Klinik beispielsweise auf dem Gelände des „Gropius“ erfolgreich das Gebäude des alten Maßregelvollzugs reaktiviert, für Patienten ohne Aussicht auf Resozialisierung. Der Eberswalder Maßregelvollzug, mit gut 140 Plätzen der größte in Brandenburg, genießt bundesweit in Fachkreisen hohe Anerkennung. Ebenso wie in der Eberswalder Kommunalpolitik.