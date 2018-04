Glasscherben sollten Badende verletzten

Hans Still

Wandlitz (MOZ) Die Vorstellung erscheint unglaublich, entspricht aber dennoch den Tatsachen: Unbekannte haben gleich mehrere zerschlagene Flaschen mit den Hälsen nach unten im Uferbereich des Wandlitzsees vergraben. Offenkundig sollten sich die ersten Bädegäste oder Hunde beim Gang ins Wasser verletzen. Bekannt wurde dies im Wandlitzer Ortsbeirat, als Ortsvorsteher Oliver Borchert darüber informierte. Auch die Wandlitzer Gemeindeverwaltung machte auf das Problem aufmerksam - vor einigen Tagen war es im Ordnungsamt zu einer Unterredung mit der Polizei gekommen. Zuvor hatten Mitarbeiter des Bauhofes die Tat entdeckt und auf das Problem hingewiesen. Die Polizei nahm eine entsprechende Anzeige auf. „Bei der Polizei wurde seitens der Verwaltung Anzeige erstattet“, teilte Bürgermeisterin Jana Radant dazu mit.

Mit Beginn der wärmeren Jahreszeiten wird dieser Bereich wieder zum beliebten Treffpunkt von Jugendlichen. Ohnehin ist aus Sicht der Verwaltung das Problem mit Vandalismus und Müll in Seebereich nicht ganz neu. Schon im vergangenen Jahr wurden sämtliche zehn im Uferbereich sowie an der „Seetrift“ stehenden Leuchten zerstört. Nicht nur die Lampenköpfe, sondern auch die Anschlusskästen der Masten wurden derart demoliert, dass der Berührungsschutz für die Sicherungen nicht mehr gewährleistet war. Seitdem liegt der Uferweg im Dunklen. Jetzt sollen robustere und vandalismussichere Leuchten aufgestellt werden. Auf 3500 Euro je neuer Lampe belaufen sich allein diese Kosten. Und dass nach einem warmen Abend der gesamte Uferbereich mit den Hinterlassenschaften der offensichtlich feucht-fröhlichen Treffen von größeren Gruppen von Jugendlichen vermüllt ist, Mülleimer und Müllboxen lieber zerstört als genutzt werden, verursacht zusätzliche Entsorgungs- und Reparaturkosten.

„Der See muss und soll für alle erlebbar bleiben. Er ist einer der schönsten Aufenthaltsplätzen in unserer Gemeinde. Es ist nicht hinnehmbar, wenn hier Jugendliche mutwillig oder aus Gedankenlosigkeit Sachwerte zerstören, das Ufer vermüllen und an jedem warmen Wochenende Kosten für die Allgemeinheit verursachen“, alarmiert die Bürgermeisterin. Deswegen werden sämtliche Vandalismusschäden konsequent bei der Polizei zur Anzeige gebracht, um die Täter ausfindig zu machen. Zusätzlich wurde kurzfristig bis Ende April von freitags bis sonntags in den Abendstunden ein Wachdienst von der Verwaltung beauftragt, der den betroffenen Uferabschnitt „im Auge behält“. Dies hat auch die Polizei zugesagt. Ab Mai sollen dann Mitarbeiter des Ordnungsamtes verstärkt kon-trollieren. Die Streetworkerin der Gemeinde soll auf die Jugendlichen vor Ort zugehen.