Zweimal Bronze nach langer Winterpause

Reimund Krüger

Staaken Nach einer langen Winterpause stand für die Buggy-Automodellsportler des Modellclubs Schwedt der erste von sechs Wertungsläufen zur Sportkreis-Meisterschaft Ost (alle Clubs und Vereine aus den neuen Bundesländern und Berlin) auf dem Programm. Organisator und Veranstalter war der RC Offroad Staaken.

Die Strecke ist komplett mit Kunstrasen ausgelegt und relativ schmal, sodass nicht zwölf, sondern maximal zehn Fahrzeuge gleichzeitig starten konnten. Highlights sind dort eine sechs Meter lange Holzbrücke und anschließender 270-Grad-Kurve mit direktem Übergang in die Brückenunterführung und eine lang gestreckte 180-Grad-Steilwand.

Arbeitsbedingt konnten einige Schwedter Fahrer nicht dabei sein, sodass sich nur ein Sextett plus Helfern auf den Weg machte. Wieder mit dabei: der erst zwölfjährige Lucas Kolloff und sein Schrauber, Papa Matthias. Durch die Begrenzung der Fahreranzahl musste in den Rennen jeweils mindestens Platz 5 belegt werden, um die nächsthöheren Finals zu erreichen. Das gesamte Schwedter Team meisterte diesen Druck hervorragend – alle erreichten die Halbfinals. Dort hatten dann aber Jörg und Justin Dochow mit ihren Fahrzeugen etwas Pech. In guten Positionen liegend, verloren beide wegen ausgehender Motoren viel Zeit und konnten sich, trotz toller Aufholjagd, nicht mehr in den Top-5 platzieren.

Besser lief es bei Christopher Toni Beer und Lucas Kolloff, die nach starken Halbfinalläufen den Endlauf der Klasse OR8 erreichten, sowie Andreas Emeling, der sich für das Truggy-Finale qualifizierte. In diesem lieferte er sich bis zum Schluss einen harten Fight um Platz 2 und belegte am Ende schließlich einen sehr guten Bronzerang.

Noch spannender verlief das OR8-Finale. Beer kämpfte lange mit um den Sieg. Erst in den letzten Runden setzte sich der Meister von 2017, Johannes Klett, etwas ab und gewann. Mit nur acht Sekunden Rückstand auf Platz 2 wurde Toni hervorragender Dritter. Für Kolloff war das Erreichen des Endlaufes schon ein Riesenerfolg. Auch wenn er letztlich nur Zehnter wurde, war es sehr beachtlich, wie er in seinem erst zweiten Rennen mit den alten Hasen mithalten konnte.

Der nächste Wertungslauf wird am 5./6. Mai beim MCC Greiz-Zeulenroda ausgetragen.

Hinweis für alle Jüngeren: Der Modellclub Schwedt wird sich am bevorstehenden Montag erneut beim Family Day in der Schwedter Altstadt präsentieren. Insbesondere den Jugendlichen wird dort Gelegenheit gegeben, sich hautnah mit der faszinierenden Automodelltechnik zu beschäftigen. Die ganz Mutigen können selbst einmal die Fernbedienung in die Hand nehmen und die Modelle steuern. (rkr)