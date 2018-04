Weichen für die Zukunft gestellt

MOZ

Buckow. Beim FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 sind die Weichen für eine stabile Vereinszukunft gestellt. Die jährliche Mitgliederversammlung wurde gleichzeitig als satzungsmäßige Wahlversammlung genutzt. Bereits im Vorfeld gab der amtierende Vorstandsvorsitzende Diethard Kriewall bekannt, dass er aus privaten Gründen für die kommende Wahlperiode nicht zur Verfügung stehen wird. Das 71-jährige Gründungsmitglied des FC 03 beendet nach 15 Jahren als Vereinsoberhaupt und über 50 Jahren Ehrenamt seine aktive Laufbahn in der Vorstandsarbeit.

Auch der stellvertretende Vorsitzende René Berendt (44) informierte den Vorstand im Voraus, dass er aus privaten Gründen zur nächsten Wahl nicht zur Verfügung stehen wird. Berendt gehört ebenfalls zu den Gründungsmitgliedern des Vereins. Neben Kriewall und Berendt meldete auch der Ehrenamtsbeauftragte Manfred Mattauch sein altersbedingtes Ausscheiden an. Der 81-Jährige blickt auf über 60 Jahre Ehrenamt zurück und wird in Zukunft beratend in der Chronikerstellung zur Verfügung stehen. Die ausscheidenden Vorstandsmitglieder wurden gebührend verabschiedet.

Ein weiterer Höhepunkt des Abends waren die Ernennung von René Berendt zum Ehrenmitglied und die Ernennung von Diethard Kriewall zum Ehrenpräsidenten. Nachdem der alte Vorstand einstimmig entlastet wurde, kam es zur Wahl des künftigen Vereinsvorstandes. Der schriftliche Vorschlag durch den alten Vorstand wurde komplett bestätigt. Der Verein präsentiert sich ab sofort in folgender Konstellation:

Vorstandsvorsitzender: Christian Hiob

stell. Vorstandsvorsitzender: Volker Scharff

Kassenwart: Patrick Kutzke

Sportlicher Leiter Männerbereich: Dennis Schulz

Sportwart: Andreas Zwerschke

Jugendwart: Frank-Peter Vogt

Sponsorenbeauftragter: Danny Knofe

Pressewart: Christian Hiob

Ehrenamtsbeauftragter: Volker Scharff