FSV reist zum Spitzenspiel

Dirk Schaal

Eberswalde/Bernau (MOZ) Bereits heute Abend beginnt der 24. Spieltag der Fußball-Brandenburgliga mit dem Spitzenspiel MSV Neuruppin gegen den FSV Bernau. Aber auch die drei Partien der anderen Barnimer Liga-Vertreter versprechen am Sonnabend viel Spannung.

Das hätten wohl die wenigsten vor der Saison gedacht, dass beim Spitzenspiel am 24. Spieltag Aufsteiger FSV Bernau mit von der Partie sein wird. Aber das als Tabellendritter hoch verdient und beileibe nicht ohne Siegeschancen in Neuruppin.

„Sicher wird es ein ganz schwieriges Spiel, aber mit leeren Händen wollen wir auch nicht wiederkommen“, stellte Bodo Scheffler vom FSV-Trainerteam klar. Neuruppin zählt er zu den stärksten Teams, wenn nicht sogar zur stärksten Mannschaft der Brandenburgliga. „Wir haben da eine sehr ähnliche Spielauffassung, beide Mannschaften kommen über das spielerische Element. Eine große Rolle wird sicher die Organisation der Defensive spielen, vielleicht sogar die spielentscheidende“, fügte Scheffler hinzu. Das sieht Coach Christian Städing genauso. „Wir fahren da völlig ohne Druck hin. Doch so ganz chancenlos, wie uns wohl 80 Prozent der Fußballfachleute sehen, sehe ich uns nicht. Wir wollen schon gern etwas mitnehmen“, sagte Städing.

Verzichten muss der FSV auf Ümit Ejder. Ein Fragezeichen steht noch über dem Einsatz von Kapitän Lenny Canalis-Wandel. „Sein Knie sieht nach dem Foul von Lennard Peter im Spiel gegen Eberswalde aus wie frisch operiert. Genau deshalb war ich so wütend, weil ich den Ausfall vermutet hatte“, berichtete Städing, der zugab, dass er noch nicht mit dem Spiel und dieser Situation abgeschlossen hat.

Die 1:6-Niederlage im Hinspiel gegen den MSV ist abgehakt. „Wir waren klar die schlechtere Mannschaft und haben verdient verloren. Aber das Thema ist abgeschlossen, wir gehen mit freiem Kopf in die Partie“, erzählte Scheffler. Nicht so unproblematisch sieht Städing die Ansetzung am Freitagabend: „Wir haben 13 Freitagspiele in dieser Saison und wenn dann noch eine lange Anfahrt dazu kommt, dann ist das schon sehr unglücklich für uns.“

Die anderen drei Barnimer Brandenburgligisten treten allesamt am Sonnabend um 15 Uhr zu Hause an. Dabei empfängt der Tabellenvierte, Einheit Bernau, den FC Eisenhüttenstadt. Bis auf den verletzten Kapitän Jens Manteufel kann Trainer Niko Thomaschewski das derzeit beste Aufgebot aufbieten. Auch Christopher Griebsch ist nach seiner Rot-Gelb-Sperre wieder mit dabei.

So ein wenig ist die Saison bei Einheit schon abgehakt. „Wenn wir wie letztes Jahr 52 Punkte erreichen, wäre das schon eine tolle Sache“, erklärte der Sportliche Leiter, Olaf Skotnik, doch fordernd klang das nicht. Da gehen schon die Planungen in die nächste Saison und bei einigen Personalien stehe man kurz vor dem Abschluss, bestätigte Skotnik, jedoch ohne Namen nennen zu wollen. In Sachen nächster Gegner Eisenhüttenstadt wird er vorsichtig. „Das ist eine Truppe, die an einem guten Tag jede Mannschaft in der Liga schlagen kann“, schätzte er ein. Doch da ist er sich mit dem Trainer einig: „Wir gehen in jedes Spiel, um es zu gewinnen.“

In der Partie Preussen Eberswalde gegen TuS Sachsenhausen treffen nicht nur viele gute Bekannte aufeinander, auch die Top-Torjäger sowie zwei der vier besten Rückrundenteams der Liga. Der Sachenhausener Paul Döbbelin führt derzeit die Torschützenliste mit 19 Treffern an, Preusse Soheil Gouhari folgt ihm auf auf Rang vier mit 15 Treffern. Noch besser als beide ist der Eberswalder Arafa El-Moghrabi in der Trefferquote, der seit der Winterpause in sechs Partien siebenmal für Preussen getroffen hat. Spannung liegt auch in der Begegnung, da beide seit der Winterpause mit je 16 Punkten unter den ersten vier Teams der Rückrundentabelle stehen. Lediglich der FSV Bernau und der MSV Neuruppin können da mithalten. Gar seit fünf Spielen ist TuS ohne Punktverlust, dabei soll es auch Sicht der wieder erstarkten Preussen auch bleiben. Gewinnen die Eberswalder das Spiel, dann lautet die Bilanz in den 18 Aufeinandertreffen beider Mannschaften seit 2009 sechs Siege, sechs Niederlagen und sechs Unentschieden. Ausgeglichener geht es dann wirklich nicht mehr.

Noch grübelt Unions Klosterfeldes Trainer Gerd Pröger, wie er am Sonnabend mit seiner Mannschaft gegen die körperlich starken Gäste von Grün-Weiß Lübben gerade bei ihren gefürchteten Standardsituationen bestehen kann. „Viele unserer großen Jungs aus der Raumdeckung, 1,85 und drüber, fallen aus. Da müssen wir eine Lösung finden. Ich bin da recht optimistisch“, erklärte der Coach. Der angeschlagene Paul Röwer wird, wenn überhaupt, dann von der Bank kommen, Florian Gerber fällt genauso aus wie Michael Laletin oder auch Martin Wenzeck. Tobias Marz muss noch ein Spiel seine Rot-Sperre absitzen. „Wir haben einen Kader von 15 oder 16 Leuten, die das Zeug für die erste Formation haben. Da sind eben die gefragt, die sonst nicht so zum Zug kommen“, sieht es Pröger ganz pragmatisch. Mit drei Punkten möchte sich Union vom Tabellenkeller absetzen. „Wenn man sich die anderen Partien anschaut, könnte man mit einem Sieg einen ganz ordentlich Satz in Richtung Klassenerhalt machen“, blickte der Union-Coach schon mal in Richtung erfolgreicher Zukunft.