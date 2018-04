Seelower halten Spannung hoch

Edgar Nemschok

(MOZ) Seelow/Strausberg. Der SV Victoria Seelow hat im Nachholspiel der Fußball-Oberliga Nord beim Torgelower FC Greif einen Punkt geholt. 3:3 endete die Partie und lässt wieder ein wenig Hoffnung im Abstiegskampf bei der Victoria aufflackern.

Keine Frage, die Situation beim SV Victoria Seelow ist angespannt. Platz 16 in der Liga und damit ein Abstiegsplatz, das war ganz sicher nicht der Plan. Inzwischen haben die Spiele der Seelower alle eine Art Endspielcharakter. Jeder Punkt zählt und insofern war die lange Reise am Mittwochabend dann auch nicht ganz umsonst.

Victoria begann auch so, wie man es erwarten muss – druckvoll und mit viel Tempo. Schon in der fünften Spielminute hatte der Antreiber im Team, Sebastian Jankowski, die erste gute Möglichkeit. Seelow setzte nach und in der 18. Minute war es Marcel Georgi, der nach schöner Vorarbeit von Anastasios Alexandropoulos eine gute Tormöglichkeit hatte. Und mitten in diese gute Phase der Seelower fiel das 1:0 für Torgelow. Ein Sonntagsschuss von Patryk Galoch fand sein Ziel. Das 1:0 spiegelte den Spielverlauf bis zu diesem Zeitpunkt nicht ganz wider. Sollte Seelow erneut Pech haben? Es sah ganz so aus, denn in der 36. Minute konnte erneut Galoch auf 2:0 erhöhen. Wer jetzt nun dachte, die Männer um Spieler/Trainer Sebastian Jankowski würden völlig die Köpfe hängen lassen ... Victoria kam, und das mit aller Macht. Nach 39 Minuten gab es für sie dann endlich Gelegenheit zum Jubeln. Marcel Georgi erzielte mit einem strammen Schuss den Anschlusstreffer.

Teammanager Jörg Schröder sagte zur Halbzeit: „Wir haben sehr gut angefangen, dann zweimal nicht aufgepasst und zum Ende des ersten Durchgangs aber große Moral bewiesen.“

Der Fleiß und der hohe Einsatz der Seelower wurden dann aber tatsächlich belohnt. Nabiel Nasser sorgte mit seiner großartigen Vorarbeit für den Ausgleich. Er legte perfekt auf Robert Budzalek auf (57.). Das Spiel wurde immer besser, denn auch die Gastgeber hatten erneut Chancen. Eine vergab Nick Stövesand per Kopf in der 65. Minute. Auf der anderen Seite verpasste Sebastian Lawrenz ebenfalls per Kopf.

Torgelows Trainer Heiko Stäck wechselte in der 78. Minute Hubert Bylicki ein. Ein Glücksgriff, denn sechs Minuten später brachte er seine Mannschaft nach einem gestochenen Konter erneut in Führung. Drei Minuten vor Schluss rettete Budzalek seiner Mannschaft den einen Punkt, als er zum verdienten 3:3 einschoss.

„Genauso wichtig wie der eine Punkt, ist für mich die Tatsache, dass die Mannschaft noch lebt und der Wille deutlich zu erkennen ist, die Liga zu halten. Der Kampf am Tabellenende wird immer verbitterter“, sagte Schröder nach dem Spiel. Viel Zeit zum Ausruhen bleibt nicht, denn schon am Sonntag, dann zu Hause, geht es weiter. Zu Gast in der Sparkassen-Arena ist dann ab 14 Uhr der Tabellenvierte Hertha 03 Zehlendorf.

Beim FC Strausberg ist die Fußballwelt derzeit in Ordnung. Am vergangenen Spieltag gewann die Mannschaft von Trainer Christof Reimann mit 2:0 beim SC Staaken und zuvor zu Hause sogar das Nachholspiel gegen den SV Grün-Weiß Brieselang mit 7:0. Die Strausberger fahren am Sonnabend nach Altlüdersdorf. „Wir fahren auch mit Respekt in den Norden von Berlin, denn unser Gegner hat aus meiner Sicht völlig überraschend am Mittwochabend den FC Anker Wismar mit 1:0 geschlagen“, sagt der Sportliche Leiter des FCS, Holger Ohde. Er sagt aber auch, dass seine Mannschaft auch in Altlüdersdorf mit dem Schwung aus den jüngsten Spielen auflaufen will. Christof Reimann kann Bestbesetzung vermelden. Er hofft, dass vor allem seine Offensivabteilung die gute Form der vergangenen Spiele erneut unter Beweis stellen kann.