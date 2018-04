Union unterliegt Tabellendrittem

Roland Hanke

Fürstenwalde (MOZ) Die Fußballer des FSV Union Fürstenwalde haben im Nachholspiel der Regionalliga Nordost eine Heimneiderlage einstecken müssen. Gegen den Tabellen-Dritten FSV Wacker Nordhausen unterlagen sie am Mittwochabend in der Bonava-Arena mit 1:2 (0:2).

Vor der Partie gab es eine Schweigeminute für den am Sonntag im Alter von 71 Jahren gestorbenen Udo Bräuer. Er war viele Jahre Nachwuchs-Trainer im Verein, hat sich mit viel Engagement dort wie auch im damaligen Fußball-Kreis Spree um die Jugend-Arbeit gekümmert. In Gedenken an Bräuer spielten die Unioner in der Nachholpartie vom 24. Spieltag mit entsprechendem Trauerflor.

Die Gastgeber hatten in der ersten Halbzeit große Probleme, ins Spiel zu finden. Sie verloren meist die Zweikämpfe, leisteten sich Fehlpässe und hatten kaum Chancen. Anders dagegen nach kurzer Anlaufzeit der Tabellendritte aus Nord-Thüringen. In der 13. Minute hatte Wacker eine Doppelchance: Erst lenkte Union-Torwart Niklas Bolten einen Kopfball von Matthias Peßolat noch mit den Fingerspitzen an den Pfosten und dann parierte er auch den Nachschuss von Tobias Becker.

Nach 20 Minuten erspielten sich die Unioner eine Möglichkeit. Den Schuss von Andor Bolyki aus 17 Metern, der den Ball nach einer schönen Kombination bekam, parierte Wacker-Torwart Tino Berbig. Die Gäste machten es nur zwei Minuten später besser. Der noch leicht abgefälschte Schuss von Mounir Chaftar von der Strafraumgrenze landete im Netz. Nordhausen ging jetzt noch offensiver ins Pressing und wurde belohnt. Nach einem weiten Einwurf von Tim Häußler von der linken Seite wurde der erste Versuch noch abgewehrt, doch der Nachschuss von Oliver Genausch saß (34.). Kurz vor dem Pausen-Pfiff schoss nach einer Bolyki-Flanke noch Unions Kemal Atici aus zwölf Metern neben das Tor.

„Wir sind in der ersten Halbzeit nicht in die Zweikämpfe gekommen, wodurch uns dann das nötige Selbstvertrauen fehlte gegen die mit einer weit anderen Qualität ausgestatteten Gäste“, erklärt Union-Trainer Matthias Maucksch. „In der zweiten Hälfte haben wir es besser gemacht.“ Seine Mannschaft spielte jetzt aggressiver und hatte gleich in der 54. Minute eine gute Chance. Nach einer Ecke von Rico Gladrow köpfte Will Siakam aus etwa zehn Metern ganz knapp neben den linken Pfosten.

Danach bekam Nordhausen einige Probleme. Doch es dauerte bis zur 83. Minute, ehe die Gastgeber zu einem Treffer kamen. Gladrow schlug einen Freistoß aus rund 25 Metern in den Wacker-Strafraum. Dort stand Lukas Stagge goldrichtig und köpfte zum 1:2 ein. Trotz aller Bemühungen gelang den Unionern der Ausgleich jedoch nicht mehr. Keeper Bolten verhinderte mit einer Parade in der vierten Minute der Nachspielzeit eine höhere Niederlage.

Ansonsten nahmen die Gäste in der Schlussphase geschickt die Zeit von der Uhr. Und der Schiedsrichter, der sich bei etlichen Entscheidungen gegen die Gastgeber den Zorn von der Tribüne zuzog, ließ sie gewähren. „Am Ende ein verdienter Sieg für Nordhausen. Kompliment an mein Team für den Einsatzwillen. Allerdings waren die Abstände zwischen den einzelnen Mannschaftsteilen zu groß“, sagt Union-Coach Maucksch. Sein Kollege Volkan Uluc aus Nordhausen war „insgesamt zufrieden. Es ist nicht selbstverständlich, gegen die gute Truppe in Fürstenwalde zu gewinnen.“

Und beiden Mannschaften war anzumerken, dass die „englischen Wochen“ so langsam an die Substanz gehen, Konzentration und Kräfte nachlassen. Und es geht ja in dieser Beziehung noch weiter. Bereits am Sonntag, ab 13.30 Uhr, muss der FSV Union zum nächsten Heimspiel ran. Da kommt der ZFC Meuselwitz nach Fürstenwalde. Und am Mittwoch, 18.30 Uhr, ist die VSG Altglienicke zum letzten Nachholspiel der Fürstenwalder zu Gast. „Zumindest haben wir bis dahin keine zusätzliche Reisestrapazen“, sagt Matthias Maucksch.