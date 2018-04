„Der Zweite ist der erste Verlierer!“

Johannes Gohlke

Güstrow Als die Finower Seniorenteams nach Güstrow zur Norddeutschen Meisterschaften der Senioren im Tischtennis reisten, hatten sie hohe Zielstellungen im Gepäck. Mit zwei Vizemeistertiteln trat die große Finower Delegation die Heimreise an und trotzdem machte sich Ernüchterung breit.

Das Ü-50-Seniorinnen-Team wollte ihren Titel vom letzten Jahr verteidigen, um sich erneut für die Deutsche Meisterschaft zu qualifizieren. Und die Ü-50-Senioren hatten ebenfalls das Ziel mit ihrem Neuzugang Bernhard Thiel den Norddeutschen Meistertitel zu holen. Entspannter war dagegen die Zielstellung der Ü-60-Senioren. Sie wollten lediglich gut mitspielen und vielleicht das ein oder andere Einzel gewinnen.

Qualifiziert haben sich für die Norddeutsche Meisterschaft die sechs Landesmannschaftsmeister der Altersklassen Ü 40 bis Ü 70. Eine Ausnahme gab es allerdings in der Altersklasse Ü-50-Seniorinnen. Hier verzichtete der Sieger aus Bremen, so dass die Zweitbeste Brandenburger Mannschaft, die Frauen des TSV Stahnsdorf, nachrückten.Im Finale der Landesmannschaftsmeisterschaft behielt das Trio des TTC Finow, Anka Mutke, Gabriele Kirsten und Katrin Dornemann, noch mit 3:1 die Oberhand gegen Stahnsdorf. Doch in Güstrow gab es gleich zum Auftakt der Meisterschaft eine 1:3-Niederlage gegen das Stahnsdorfer Duo. Anschließend gab es deutliche Siege über Gützkow, Elmshorn und Neukölln, sowie einen knappen 3:2-Sieg über das starke Team des Niendorfer TSV. Gegen die Hamburger erlaubten sich die Stahnsdorferinnen eine Niederlage, so dass am Ende beide Brandenburger Teams punktgleich an der Spitze waren. Doch aufgrund des besseren Spielverhältnisses durften sich die Nachrückerinnen vom TSV Stahnsdorf über den Norddeutschen Meistertitel und damit das Startrecht bei der Deutschen Meisterschaft freuen. Ein bitterer zweiter Platz für das Finower Trio.

Auch bei ihren männlichen Kollegen sollte es nicht viel besser laufen. Das Ü-50-Team bestand aus Thoralf Schmidt, Bernhard Thiel sowie Holm und Erik Kirsten. Gegen Bremen, Hamburg, Rostock und Probsteierhagen gab es jeweils deutliche Siege, so dass es zum erwarteten Finale gegen den SC Charlottenburg kam. Hier verlor Holm Kirsten sein Auftaktmatch gegen Kasiske. Im Gegenzug glich Thiel durch einen 3:1-Sieg gegen Abwehrspezialist Adolph zum 1:1 aus. Erik Kirsten fand gegen den sicheren Kowalski keine Mittel und im Doppel konnten die Brüder Kirsten eine 8:6-Führung im Entscheidungssatz nicht zum Sieg nutzen. Anschließend war dann bei Holm Kirsten die Luft gegen Adolph raus, so dass die Berliner am Ende etwas zu deutlich mit 4:1 gewannen und ihren Meistertitel verteidigen konnten. Aufgrund der hohen Zielstellungen waren die Finower mit zwei Silbermedaillen in diesem Jahr nicht zufrieden, wie Holm Kirsten mit der Aussage klar machte: „Der Zweite ist der erste Verlierer!“

Wie befürchtet verpassten die Finower Ü 60 das Podest. Volker Poppel, Olaf Kieslinger sowie Bernd und Roland Pauli konnten kein Match für sich entscheiden. Überzeugen konnte Kieslinger mit zwei Einzelsiegen. Der Spaß ist beim geselligen Team trotzdem nicht zu kurz gekommen wie Poppel mit einem Grinsen auf den Lippen berichtete.

Einen Finower Sieger gab es letztendlich dennoch. Denn Siegfried Lemke schaffte es mit der Ü 70 von Hertha BSC auf das oberste Siegerpodest. Der 78-Jährige spielt bereits seit zwei Jahren für die Berliner.