Wille zum Überleben ist da

Hans Eberhard

Frankfurt Für Fußball-Oberligist 1. FC Frankfurt beginnt eine äußerst schwere „Englische Woche“: Start ist am Sonnabend um 14 Uhr daheim gegen den Oberliga-Dritten Lichtenberg 47. In der Landesklasse tritt Blau-Weiss Markendorf beim SV Woltersdorf an.

„Gegen den klar favorisierten Gast aus Berlin traut uns keiner etwas zu, vielleicht können wir mit einem Punktgewinn überraschen“, hofft Peter Flaig. „Aber das wird sehr, sehr schwierig“, ahnt Frankfurts Cheftrainer. Der personelle Engpass neben den fünf Langzeitverletzten hat sich im ständigen Abstiegskampf bei nur noch sechs ausstehenden Duellen weiter vergrößert. Mit den gesperrten Erik Huwe, Ruven Bertel und Piotr Kasperkiewicz fällt jetzt ein wichtiges Trio im Defensivverbund aus. Dass sich Letzterer beim BSC Süd so mit dem Schiedsrichter anlegte und die Ampelkarte sah, „war eine fatale Disziplinlosigkeit“ (Flaig). Wer wen auf welcher Position ersetzen soll, ohne das Mittelfeld groß zu schwächen, bereitete dem Coach und seinem Assistenten Fred Garling lange Kopfzerbrechen.

Nach dem 1:5 in Staaken, dem 0:1 gegen Altlüdersorf und dem jüngsten 0:2 in Brandenburg sehen sich die Frankfurter (15,/24) noch stärker mit dem Rücken zur Wand. Dabei hätte man beim BSC durchaus punkten können, ja müssen. „Aber wir machten trotz vieler Chancen kein Tor“, muss Flaig das alte Lied und Leiden beklagen. Doch der Wille zum Überleben in der Oberliga sei da, schätzt der Coach ein. Beim Mittwoch-Training waren 16 Mann dabei, und fünf Rehabilitanden spulten daneben ihr auferlegtes Pensum ab.

Lichtenberg (3./53) spielt auch im sechsten Jahr eine gute Rolle in der Oberliga. Trainer Uwe Lehmann (36) hat über Jahre ein eingespieltes, homogenes Team entwickelt, ohne Skandale. Der „gesetzte“ Sturm in Gestalt von Thomas Brechler (16 Treffer) und Philipp Grüneberg (9) wird vor allem von Christian Gawe (8 Tore/18 Vorlagen) unterstützt. Die Ost-Berliner sind nach dem 3:0 gegen Torgelow (davor 0:0 in Rathenow) sieben Runden ungeschlagen (5-2-0) und haben bisher auch alle fünf Vergleiche gegen die Oderstädter gewonnen. Das Hinspiel hatte der 1. FCF nach einem Tor von Artur Aniol und den Gegentreffern von Brechler und Grüneberg 1:2 verloren.

Der Endspurt um den Klassenerhalt hat lange begonnen. „Wir können uns nicht auf die letzten drei Heimspiele gegen Torgelow, Wismar und Strausberg verlassen“, sagt Flaig. „Die Vergleiche müssen auch erst mal gespielt und möglichst gewonnen werden. Jeder Punktgewinn davor ist verdammt wichtig“, sagt er vor der schweren „Englischen Woche“, die am Dienstag mit dem Nachholespiel in Schwerin und am Sonnabend darauf beim Spitzenreiter Rathenow fortgesetzt wird.

Nach dem 1:1 gegen Rehfelde und dem 1:0 gegen Niederlehme beendet Blau-Weiss Markendorf (7./33) am Sonnabend seine „Englische Woche“ in der Ost-Landesklasse. Schon ab 12.30 Uhr müssen die Vorort-Frankfurter beim SV Woltersdorf (14./21) ran. „Das Tabellenbild und unser 4:1-Hinspielsieg täuschen über die Mammutaufgabe hinweg“, urteilt Denny Danowski. „Uns fehlen neben dem gelb-rot-gesperrten Matthias Kossatz weitere sieben Akteure aus unterschiedlichen Gründen“, beklagt der Trainer. „Dennoch wollen wir punkten und uns im oberen Drittel festsetzen.“

In der Kreisoberliga geht der 1. FCF II (3./52) am Sonnabend ab 16 Uhr nach dem Oberliga-Vergleich als klarer Favorit die Aufgabe gegen Astoria Rießen (13./14) an. Nach der 2:4-Niederlage im Spitzenspiel beim FC Neuenhagen wollen die Gastgeber in die Erfolgsspur zurückfinden und einen ähnlich klaren Sieg wie im Hinspiel (7:3) landen. Astoria Rießen musste mit dem 0:4 gegen die SG Müncheberg bereits die fünfte Niederlage in Serie hinnehmen.

Nach vier Niederlagen hat sich der FC Union (11./26) mit dem 2:0 gegen die SG Wiesenau endlich wieder ein Erfolgserlebnis organisiert. „Das wollen wir bestätigen“, fordert Rene Laschzok vor dem Sonnabend-Vergleich ab 15 Uhr beim noch abstiegsgefährdeten Aufsteiger Blau-Weiß Groß Lindow (14./13). „Wir wollen in dem Duell hinten die Null stehen haben und in den letzten sieben Saisonspielen die Weichen für die neue Serie stellen“, sagt Unions-Trainer.