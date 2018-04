HSC-Frauen bitten zum letzten Tanz

Christopher Kranich

Frankfurt Für die Frauen des HSC 2000 steht am Samstagabend das vorerst letzte Heimspiel in der Brandenburgliga an. Die Frankfurterinnen erwarten um 18 Uhr in der Halle Sabinusstraße die HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf.

Während man bei den Oderstädterinnen im Hintergrund bereits akribisch die Weichen für die neue Saison stellt, kämpfen die Teltowerinnen noch um eine bessere Platzierung im Ranking. Nach schwachem Saisonstart, als man noch einige verletzte Spielerinnen zu beklagen hatte, festigten sich die Gäste und hatten seit dem letzten Aufeinandertreffen im Dezember nur noch zweimal das Nachsehen. Das Team von Trainerfuchs Sven Haak befindet sich aktuell noch auf Rang 8 der Tabelle, kann aber mit zwei Siegen aus den letzten beiden Partien sogar bis auf Platz 5 springen.

Dies wollen die HSC-Frauen natürlich verhindern, wenngleich es für sie nur noch um die „Goldene Ananas“ geht. Das selbstgesteckte Ziel, einen zweiten Sieg in der Brandenburgliga zu erringen, ist man den treuen Fans noch schuldig und stellt die große Motivation der Frankfurterinnen dar. Zudem will der HSC die deftige 19:36-Hinspielniederlage vergessen machen und seinen Fans ein anderes Gesicht zeigen.

Dieses andere Gesicht möchte Trainer Heiko Hillebrand auch sehen: „Wir haben im Training an ein paar Stellschrauben gedreht und ich spüre den großen Willen meiner Frauen, noch einmal zu gewinnen. Wir wollen uns anständig von unseren Publikum verabschieden und die zwei Punkte an der Oder halten.“