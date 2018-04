Im Abstiegskampf

Hagen Bernard

(MOZ) Eisenhüttenstadt. Mal abgesehen von den Nachholpartien sind am Wochenende vier Fünftel der Fußball-Spiele auf Landesebene absolviert. Für den Endspurt in die Saison wollen sich die Mannschaften am 24. Spieltag in eine gute Ausgangsposition bringen.

Für Brandenburgligist FC Eisenhüttenstadt könnte die Saison bereits jetzt zu Ende sein. Nach dem 3:0 gegen den SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen hat er sich auf den elften Rang verbessert. Dieser Platz sollte so ziemlich sicher für den Ligaverbleib reichen. Doch mit dem Tabellenvierten Einheit Bernau, dem fünftplatzierten TuS Sachsenhausen und dem Zehnten Union Klosterfelde spielen die Eisenhüttenstädter jetzt gegen Mannschaften, gegen die ein Punktgewinn keineswegs selbstverständlich ist. So auch gegen Einheit Bernau. Die Randberliner hatten eine zeitlang sogar die Tabelle angeführt und waren als Spitzenreiter im Herbst in Eisenhüttenstadt mit 0:4 unter die Räder gekommen. An diese Leistung will FCE-Trainer Andreas Schmidt mit seinem Team anknüpfen.

„Die Aufgabe auf diesem kleinen Kunstrasenplatz in Bernau dürfte für uns nicht so leicht sein. Doch wir haben einen guten Kader, der in der Lage sein sollte, in Bernau Paroli zu bieten. Wir wollen mindestens einen Punkt mitnehmen, das Potenzial dazu hat die Mannschaft. Außerdem sind die Bernauer nicht besonders gut in die Rückrunde gekommen“, erklärt Schmidt. Die Rückrundenbilanz des Hinrundenzweiten ist mit drei Siegen und drei Niederlagen sowie zwei Unentschieden in der Tat nicht furchteinflößend. Eine ähnliche Bilanz weisen die Eisenhüttenstädter mit jeweils zwei Siegen, Unentschieden und Niederlagen auf. Nicht zur Verfügung steht den Gästen voraussichtlich Christian Siemund, der nach einer beim Aufwärmen zum Punktspiel erlittenen Wadenzerrung vor einer Woche nicht gleich voll ins Wettkampfgeschehen einsteigen soll. Fraglich ist der Einsatz von Martin Stemmler aus beruflichen Gründen, für ihn wäre Matthias Kreutzer eine Option.

Eine Liga tiefer in der Landesliga hat der Ortsnachbar FSV Dynamo ein Heimspiel. Der Tabellenneunte empfängt den fast punktgleichen siebtplatzierten Germania Schöneiche. „Mit Germania Schöneiche verknüpfen die Dynamos keine guten Erinnerungen. Ob damals gegen das Reserveteam oder gegen die heutige erste Mannschaft gab es regelmäßig teils deftige Niederlagen“, heißt es bei Dynamo auf Facebook. In Schöneiche hatten die Gastgeber im Herbst mit 1:5 verloren. „Nach zwei Niederlagen in Serie könnte das Selbstvertrauen der Gastgeber angeknackst sein. Noch werden ein paar Punkte benötigt, um den Klassenerhalt endgültig sicher zu machen. Ob dies gegen die spielstarken Randberliner mit einigen Oberligaerfahrenen Spielern gelingt, werden wir am Samstag sehen“, heißt es auf Facebook weiter. „Wenn die Mannschaft mit der selben Einstellung wie in Cottbus spielt, dann wird sie erneut verlieren“, ist sich Dynamo-Trainer Dietmar Brauer sicher. „Wir haben am Dienstag intensive Gespräche geführt, ich hoffe gegen die Schöneicher am Sonnabend ändert sich etwas. Prinzipiell kann in dieser Liga jeder jeden schlagen.“ Fehlen wird Routnier Christian Wulff, der seine Knieverletzung noch nichts auskuriert hat. Krankheitsbedingt fällt ebenfalls Toni Seelig aus. Hingegen zurück ins Team kehren Jan Kretschmann und Maik Frühauf.

Nach dem 1:3 in Bestensee befindet sich der Müllroser SV in der Tabelle der Landesklasse Ost jenseits von Gut und Böse. Dennoch strebt MSV-Trainer Ronny Schulze im Heimspiel gegen die viertplatzierte SG Niederlehme etwas positiv Zählbares an. Nachdem er die Niederlage vor einer Woche in erster Linie auf die schlecht besetzte Mannschaft zurückgeführt hat, sieht es am Sonnabend hinsichtlich der Aufstellung etwas besser aus. Eric Sellin hat seine Fußverletzung auskuriert, Marc Beckmann seine Gelb-Sperre abgesessen, der zuletzt aus beruflichen Gründen fehlende Gordon Duran ist wieder zurück und Christopher Krüger steht nach seinem Umzug wieder zur Verfügung. Dennoch muss Schulze erneut einige Fehlende kompensieren. Der nach Spielschluss wegen Schiedsrichterbeleidigung mit der Roten Karte bedachte Max Herrmann muss aussetzen, das Strafmaß steht noch nicht fest. Oliver Seifert (5. Gelbe) ist ebenfalls gesperrt und Kapitän Björn Koch weilt im Urlaub. Besonders das Fehlen von Innenverteidiger Seifert bereitet Schulze einige Kopfzerbrechen. „Er hat zuletzt sehr gut gespielt, ich kann ihn nicht so einfach ersetzen.“ So sind die Gäste für ihn Favorit, obwohl die Schlaubetaler in der Hinrunde sich sogar mit einer halben Alt-Herren-Elf in Niederlehme durchgesetzt hatten.