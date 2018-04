Mit Unterstützung zur Bikinifigur

Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Die Schwimmbadsaison steht vor der Tür. Viele Leute wollen aber erst ihr über Winter angefuttertes Hüftgold loswerden. Allen, die sich dazu nicht alleine überwinden können oder den richtigen Weg suchen, helfen Berater und Trainer im Fitnessstudio.

Bei CenterSports im AngerZentrum treffen sich etliche Grüppchen, um gemeinsam Sport zu machen. In der Gemeinschaft macht das mehr Spaß. „Danach wird auch gern ein Käffchen getrunken“, weiß Trainerin Sylvia Schmill. Schichtarbeiter gehen an die Geräte so, wie es ihr Job erlaubt. Andere Berufstätige kommen meist nach Feierabend. „Montags ist es immer voll“, so Sylvia Schmill. „Auch sonnabends nehmen sich viele die Zeit für Sport.“

Etliche Leute nutzen das Fitnessstudio über Winter, wenn die Fahrradtouren wegfallen. Am stärksten ist dabei die Gruppe 50 plus. Viele Frauen und Männer kommen ein Jahr nach dem Ruhestand. „Sie genießen es, erst einmal kürzer zu treten und ihre Zeit zu genießen. Dann ist wieder der Drang nach Bewegung da“, hat die Trainerin beobachtet.

Häufigste Zipperlein der Besucher sind Rückenschmerzen. Dafür gibt es zum Beispiel Wirbelsäulengymnastik. Jetzt übrigens auch mit physiotherapeutischer Begleitung durch Fachfrau Pauline Scholze, die vor einigen Wochen im Sportstudio ihres Vaters mitarbeitet.

Derzeit wollen viele Kunden für die Freibadsaison fit werden. „Dafür gibt es jetzt das Programm „myintense plus“, berichtet Center-Chef Peter Scholze. Das ist ein Ernährungsangebot im Verbund mit Sport, das sowohl online als auch mit Vor-Ort-Coaching funktioniert. Dabei erfahren die Teilnehmer in acht Themen mehr über Stoffwechsel, wichtige Lebensmittel, das richtige Einkaufen oder das Trinkverhalten. Wöchentlich wird zur Kontrolle gewogen. Um das selbstgesetzte Ziel zu erreichen, bekommt jeder einen Trainingsplan, der ständig angepasst wird. Dazu gehört beispielsweise Zirkeltraining oder Bewegung im Fitness-Bereich. „Wer zu Hause kein Internet hat, wird bei uns eingewiesen“, sagt Sylvia Schmill.

Dafür muss man kein Mitglied sein. Einsteigen kann man jederzeit. Nach Abschluss gibt es ein Zertifikat, mit dem man von seiner Krankenkasse zwischen 75 und 100 Prozent der Kosten zurückbekommen kann.

Zum Juni gibt es bei CenterSports ein Expressangebot, mit dem Leute mit einigen Pölsterchen in 14 Tagen zur Bikini-Figur kommen. Bei mehr Kilo zu viel braucht man allerdings etwas länger.