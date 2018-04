MOZ

Neuruppin Nach etlichen Querelen und vielem Hin und Her ist es am Sonnabend so weit: Die Fontane-Rallye startet. Die Veranstaltung zieht in Neuruppin Einschränkungen für Fahrgäste des Busverkehrs nach sich. Wie die Busgesellschaft ORP mitteilt, sind vor allem die Linien 764 und 770 betroffen. Die Haltestellen Gentzstraße und Eichendorfsiedlung entfallen an diesem Tag ganz. Einen Ersatz-Stopp finden Fahrgäste am Friedhof. Nähere Infos gibt es bei der Personennahverkehrsgesellschaft unter 03391 40060. Auch Autofahrer müssen sich durch die Rallye – und durch Baustellen in der Region – auf Einschränkungen einstellen.

So kommt es am Sonnabend zu Sperrungen. Unter anderem sind die Wittstocker Allee, die Anfahrt Storbeck/Kränzliner Siedlung auf der L 18 sowie die Ortsdurchfahrt von Werder einschließlich der Straße von dort nach Gottberg gesperrt. Laut Veranstalter lassen die Posten an den Pisten die Verkehrsteilnehmer durch, die aufgrund von Krankheit die Strecken befahren müssen.