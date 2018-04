Tag der Entscheidung in der Löcknitzhalle

Michel Nowak

Grünheide Doppelter Einsatz heißt es am Sonnabend für die Handball-Männer des Grünheider SV in der heimischen Löcknitzhalle. Und zugleich Tag der Entscheidung, denn die Zweite kann ab 16 Uhr gegen den SV Eichstädt den Titel in der Verbandsliga Nord und damit den Aufstieg in die Brandenburgliga klar machen. Für die Erste heißt es zweieinhalb Stunden später, gegen den Tabellensiebten SG OSF Berlin wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg aus der Oberliga Ostsee-Spree zu sammeln. Da liegt also große Spannung in der Luft.

Der GSV II um Trainer Ronny Winkler hatte mit dem 32:29-Heimsieg gegen den HV Grün-Weiß Werder II von der Heimniederlage von Verfolger MTV Altlandsberg II profitiert – der verlor vor den Augen der halben Grünheider Mannschaft in der Erlengrundhalle gegen den 1. VfL Potsdam II deutlich 18:29. Die Potsdamer schoben sich sogar an den Altlandsbergern vorbei auf Platz 2. Beide Teams haben aber zwei Spieltage vor Schluss drei Punkte Rückstand auf die Grünheider.

Dank des Sieges gegen Werder. Der unbequeme Gegner – nur mit sieben Spielern angereist – ließ die Grünheider nicht richtig zu ihrem Spiel finden. Mit kleinen Störfeuern und schönen Einzelleistungen blieben sie ständig auf Tuchfühlung. Allerdings: Wirklich gefährlich konnten sie dem Tabellenführer dann doch nicht werden. Die Grünheider lagen in dieser fairen, völlig Zeitstrafen-freien Partie beständig mit zwei oder drei Treffern in Führung.

Zu Begeisterungsstürmen konnten sie die wenigen Zuschauer in der Löcknitzhalle damit aber nicht animieren – ein Beleg für die gewachsenen Ansprüche an Grünheides Zweite. Am Ende stand ein Pflichtsieg, nicht mehr aber auch nicht weniger. Trainer Winkler stellte sich uneingeschränkt vor sein Team. „Wir kommen in die Zielphase einer langen Saison“, sagte er. „Da ist es normal, wenn eine Mannschaft auch mal müde ist.“ Wichtig sei, dass auch solche Spiele am Ende siegreich nach Hause gebracht würden.

Und den vollen Erfolg will die Zweite nun auch gegen Eichstädt. Gelingt dies, sind Meistertitel und Aufstieg perfekt. Damit würde sich das junge Team für seine alles in allem überragende Saisonleistung belohnen. Und es gibt wohl niemanden mehr, der daran zweifelt, dass dies gelingt. Da könnte Zeit für einen großen Siegerjubel sein.

Letzteren will die Erste nach dem deutlichen Aufwärtstrend der vergangenen Wochen auch. Mit einem Sieg über die SG OSF Berlin könnte der GSV einen vielleicht vorentscheidenden Schritt Richtung Oberliga-Klassenerhalt machen. Auch von anderer Seite kommen gute Nachrichten. Da der HC Empor Rostock in der 3. Liga voraussichtlich die Klasse halten wird, gibt es wohl keinen Absteiger in die Oberliga Ostsee-Spree. Dadurch verringert sich die Zahl der Absteiger voraussichtlich auf lediglich zwei. Sogar Platz 12 würde für den Klassenerhalt reichen. Die Grünheider sind derzeit Elfter.

Die Vorbereitungen auf die nächste Oberliga-Saison laufen inzwischen auf Hochtouren: Mit Frank Morawetz und Dirk Köhler wurden zwei Trainer mit jahrelanger Oberliga-Erfahrung für die neue Spielzeit verpflichtet. Zudem unterstützt ein neugegründeter Förderverein die Handball-Abteilung.