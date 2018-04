Neuer Spielplatz entsteht in Schulzendorf

Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) Es ist nicht zu übersehen: Am neuen Spielplatz in Schulzendorf geht es voran. Spielplatzbauer Christian Karpe hatte beim Frühjahrsputz vor knapp zwei Wochen versprochen, dass die im Park geplante Anlage in der letzten Aprilwoche errichtet werden soll. Seine Mitarbeiter bestätigten jetzt, dass der Spielplatz noch in dieser Woche fertig werden soll. Mit einer Einschränkung: Dass die dann auch mit einem Zaun umgebene Anlage nicht gleich genutzt werden kann. Denn: „Da gibt es Vorschriften und muss erst eine Abnahme stattfinden“, hieß es.

Finanziert wird das Projekt durch private Spenden und Mittel aus dem städtischen Haushalt. Bürgermeister Karsten Ilm (CDU) dankt in dem Zusammenhang schon jetzt nicht nur für die finanzielle Unterstützung. „Wichtig ist bei derartigen Projekten die Initiative vor Ort“, erklärte er und fügte hinzu: „Die Einbeziehung der Akteure von der Platzfindung über die Geräteauswahl bis hin zum persönlichen Einsatz bei der Umsetzung tragen entscheidend dazu bei, dass ein solches Projekt von der Bevölkerung und in diesem Fall besonders von den Kindern angenommen wird.“

In Schulzendorf sollen insgesamt acht Spielgeräte aufgestellt werden: eine viersitzige Wippe, eine Zweierschaukel, ein Kletterspiel, ein Federspiel (Pferd), ein Balltrichter, ein Dreierreck, eine - Metallrutsche mit Leiter sowie ein Karussell mit Rundbank.

Für den in Haselberg geplanten Spielplatz warte man noch auf die Baugenehmigung, antwortete der Bürgermeister auf Anfrage dieser Zeitung.

Zu den anderen städtischen Spielplätzen, die nach den schweren Stürmen im Herbst wegen umgestürzter Bäume teils lange gesperrt waren, informierte Karsten Ilm, dass die Anlagen inklusive Skaterbahn turnusgemäß überprüft wurden, um die sichere Benutzung zum Saisonbeginn zu ermöglichen. Der städtische Bauhof stehe nun vor der Aufgabe auch diese Flächen zu pflegen und sauber zu halten.

Deshalb appellierte Ilm an die Eltern und die jungen Nutzer, den Aufwand möglichst gering zu halten, indem sie Müll von mitgebrachten Naschereien und Getränken vermeiden beziehungsweise am besten wieder mitnehmen. Ein besonderes Ärgernis seien zudem Beschädigungen. „Diese verursachen einerseits hohe Kosten, können andererseits aber auch eine Gefahr für die Kinder darstellen“, so der Bürgermeister weiter. Natürlich könne auch mal etwas kaputt gehen. „Dann sind wir über eine zeitnahe Info sehr dankbar, aber häufig resultieren die Schäden aus Vandalismus und unsachgemäßer Nutzung.“ Die Spielgeräte seien für Kinder gemacht, häufig sehe man aber auch Jugendliche und sogar Eltern, die sich möglichst im Doppelpack auf die Geräte schwingen.