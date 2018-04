Modeln, Musik, Mopedfahren

Marco Marschall

Eberswalde (MOZ) Sie ist Model, studiert Medienmanagement, singt und fährt gern Schwalbe. Ganz schön vielseitig für eine Schönheitskönigin. Vielleicht ist das ein Grund, warum Luisa Kolenda zum zweiten Mal den Titel „Miss Eberswalde Online“ geholt hat.

Sie ist stolze Besitzerin eines Paul-Mitchell-Geschenkpaketes, zweier Tageskarten für den Europa-Park Rust und, wie es sich für eine echte Miss gehört, einer Schärpe. Luisa Kolenda ist „Miss Eberwalde Online“. Bereits 2015 hatten wir über die damals 16-jährige Schülerin vom Humboldt-Gymnasium berichtet, die beim Online-Voting der Miss Germany Corporation (MGC) die meisten Klicks auf sich vereinen konnte. Die MGC, die sich selbst als Deutschlands unangefochtene Nummer 1 bei der Ausrichtung von Schönheitswettbewerben bezeichnet, spricht von 200 Bewerbern auf den Titel 2018. Diese müssten nicht zwangsläufig aus Eberswalde, aber aus Brandenburg kommen. 15 Frauen und Mädchen wurden vorab herausgefischt, die dann im Online-Voting antraten.

Luisa Kolenda, heute 19, war wieder dabei, gewann das Voting und ist tatsächlich immer noch Eberswalderin. Zwar studiert sie mittlerweile in der Nähe von Dresden, doch ist die Barnimer Kreisstadt weiterhin ihr Hauptwohnsitz. Überhaupt sei sie sehr heimatverbunden. „Ich kenne die Ecken und Kanten der Stadt. Hier lebt meine Familie und mein Freund aus Bernau ist auch nicht weit“, sagt die frisch wiedergewählte Miss, die sich selbst als lebensfrohen und stets lachenden Menschen beschreibt. Die besten Voraussetzungen also fürs Posieren vor der Kamera.

Möglich aber, dass sie nicht jeder auf den ersten Blick erkennt, wenn sie in der Waldstadt unterwegs ist. Denn in ihrer Freizeit trägt Luisa gern mal Helm. Zu ihrer Leidenschaft gehört neben dem Schwimmen das Mopedfahren. Auf der Schwalbe düst sie durch die Region. Ein Hobby, das sie bald nicht nur mit ihrem Freund, sondern demnächst auch mit ihrem noch 14 Jahre alten Bruder teilen kann.

Für überregionale Misswahlen will sie sich nicht bewerben. Und auch beruflich zieht es Luisa Kolenda, die im vierten Semester Medienmanagement studiert, nicht zwangsläufig vor die Kamera. „In Zukunft möchte ich beides, vor und hinter der Kamera stehen. Und mit meinem Praktikum in einer Fernsehproduktionsfirma in den nächsten Semesterferien komme ich diesem Traum schon wieder ein Stück näher“ sagt sie. An der Hochschule in Mittweida ist sie auch journalistisch tätig. Eines ist für Luisa Kolenda aber schon jetzt klar: nach dem Bachelor ist erstmal Schluss mit Hochschule. „Dann will ich loslegen und eigenes Geld verdienen. Ich bin kein Theoretiker und deshalb auch nicht an eine Universität gegangen“, erklärt Miss Eberswalde.

Geld verdient Luisa Kolenda schon jetzt. Nachdem sie das Online-Voting zum ersten Mal gewonnen hatte, wurde sie Werbegesicht fürs neue Layout der Frankfurter Rundschau, nahm an einer Hairfashion-Show für die Marke Redken teil, modelte für Brautmoden und ein italienisches Label. Außerdem verdiente sie sich als Kleindarstellerin etwas dazu. Im Sommer startet der Film Bad Spies (Originaltitel: The Spy who dumped me) mit Mila Kunis in der Hauptrolle in den Kinos. Luisa ist als Komparsin dabei.

Zum Modeln, Schauspielern und Schwalbefahren kommt übrigens noch eine weitere Leidenschaft hinzu. Seit fünf Jahren nimmt die Barnimerin Gesangsunterricht. Das Studium bietet ihr beste Möglichkeiten, sich auszuprobieren – im TV-Studio wie im Hochschultheater. Dort hatte Luisa zuletzt die weibliche Hauptrolle in einem Musical gegeben – als Geliebte von Dracula.

Auch bei der nächsten Produktion will sie wieder dabei sein und kümmert sich gleich noch um die Crossmediakampagne, die das Stück entsprechend bewerben soll. Vor der Kamera und auf der Bühne – demnächst zusammen mit Carmen Nebel – kann die Eberswalderin einfach abschalten. Ob sie ihren Titel zur nächsten Miss-Eberswalde-Online-Wahl wieder verteidigen will? „Vorstellen könnte ich mir das schon“, sagt sie.