Streit über Sporthalle von der Stange

Hans Still

Wandlitz (MOZ) Der geplante Bau einer Zweifeld-Sporthalle auf dem Gelände des Gymnasiums sorgt für Kritik. Der Vorentwurf des Landkreises zeigt eine Hallen-Architektur, die nicht im Ansatz zur vorhandenen Architektur entlang der L 100 passt.Bereits2017 wurde das gemeindliche Einvernehmen erteilt, eine Beschlussvorlage gab es damals nicht.

Bei allem Zuspruch und aller Notwendigkeit zum Bau der Halle, diese bauliche Lösung von der Stange stößt in Wandlitz auf großen Widerspruch. Dabei wird die knapp fünf Millionen Euro teure Zweifeld-Halle dringend gebraucht - von den Gymnasiasten und von den Vereinen im Ort. „Wenn wir uns diese Lösung gefallen lassen, dann leidet Wandlitz mindestens 20 Jahre darunter“, warnte trotz dieses „Drucks“ der Wandlitzer Ortsvorsteher Oliver Borchert jüngst in der Sitzung des Ortsbeirates.

Demnach plant der Landkreis gegenwärtig mit einem Gebäude (siehe nebenstehendes Foto), das einen elf Meter langen eingeschossigen Sozialtrakt beinhaltet, der sich in vier Metern Abstand von der Grundstücksgrenze befinden würde. Daneben gibt es noch eine zweite Variante, die ebenfalls nicht auf Zustimmung stößt. Bei beiden Vorschlägen hätte die Halle keinen Kontakt zur vorhandenen Bebauung, sämtliche Schüler müssten sich auf dem Weg zur Halle ins Freie bewegen. Allein die Gestaltung stieß im Ortsbeirat auf Widerstand, wobei alle Beteiligten offenkundig bemüht waren, eine harte Auseinandersetzung mit dem Landkreis zu vermeiden. „Wir brauchen eine schnelle, pragmatische und passende Lösung“, zeigte Borchert den Weg auf und legte Skizzen vor, die der Diplom-Ingenieur für Architektur binnen weniger Tage unentgeltlich in seiner Freizeit angefertigt hatte. Dabei wurde der Baukörper gedreht, es gibt Übergänge zu den vorhandenen Gebäuden, der eingeschossige Sozialtrakt verschwindet aus der Sicht der Passanten und Autofahrer auf der L 100 hinter der Halle. Die zweigeschossige Fassade wird von der L 100 als Fensterfront wahrgenommen. „Um die Wucht des Gebäudes zu mindern, sollte der Baukörper zusätzlich zirka drei Meter im Erdreich verschwinden“, schlug Borchert weiter vor.

Dabei ist klar: Sollte der Landkreis sich auf diese Last-Minute-Vorschläge einlassen, kommen auf den Landkreis Mehrkosten zu, die bislang nicht geplant wurden. Auch müsste die Firma ihr Projekt überarbeiten und eventuell neu berechnen.

Weitere Aspekte dieses Vorhabens werden in den Diskussionen der nächsten Wochen möglicherweise eine Rolle spielen. Zunächst bleibt es verwunderlich, dass die Bürgermeisterin Jana Radant die Gemeindevertreter im nicht öffentlichen Teil der jüngsten Gemeindevertretersitzung über die Veränderungen im Bauvorhaben informierte. Eigentlich bleibt der nicht öffentliche Teil vornehmlich Personal- und Vertragsangelegenheiten vorbehalten, der Bau einer Sporthalle samt Architektur zählt dazu vermutlich nicht. Die Antwort der Verwaltung dazu: Das Vorhaben habe nicht auf der Tagesordnung gestanden, deshalb habe die Verwaltung das Thema „kurzfristig“ eingebracht, da es angesichts einer neuen Bauvoranfrage des Kreises Abweichungen zu der Bauvoranfrage gegeben habe, die 2017 von der Gemeindeverwaltung mit gemeindlichem Einverständnis abgesegnet wurde.

Dieses Einvernehmen ist gleichfalls mit Fragezeichen versehen. Weil es keine Beschlussvorlage dazu gab, lag den Gemeindevertretern das Vorhaben gar nicht vor. Einzig zwischen der Verwaltung und dem früheren Ortsvorsteher Ingo Musewald habe es eine Absprache gegeben, nach dieser Musewald den Ortsbeirat „geeignet informieren soll“, wie Oliver Borchert am Dienstag dem Ortsbeirat mitteilte.

Die Verwaltung stellt diesen Teil der Historie weitaus komplexer dar: „Die erste Bauvor-anfrage des Landkreises für den Bau einer neuen Zweifeldsporthalle wurde der Wandlitzer Verwaltung am 11. Juli 2017 in zwei Varianten vorgelegt, eine Änderung erfolgte am 20. August 2017. Nach Auswertung der Bauvoranfrage zwischen Bürgermeisterin, Bauamt und Ortsvorsteher von Wandlitz am 8. August 2017 und der Vorstellung des Projektes in der Ortsbeiratssitzung Wandlitz am 5. September 2017 durch den Ortsvorsteher wurde am 6. September 2017 zur Bauvoranfrage des Kreises das kommunale Einvernehmen erteilt. In der Gemeindevertretersitzung am 7. Dezember 2017 wurden die Gemeindevertreter im Rahmen des Bürgermeisterberichts über das Bauvorhaben informiert.“

„Ich hätte mir eine Beschlussvorlage gewünscht, damit wäre der Durchlauf durch die Gremien gewährleistet gewesen“, sagte Borchert vor den Mitgliedern im Ortsbeirat. Zumal das Gebäude relevant für das Ortsbild sei und laut Zuständigkeitsordnung sicher ein Fall für die Gremien gewesen wäre. „Die bloße Abstimmung mit dem Ortsvorsteher ist die einfachste Art der Information. Damit das gemeindliche Einvernehmen zu begründen, erscheint mit Kenntnis der Debatten über die L 100 nicht zeitgemäß“, fügt Borchert an. Ob der Kreis das Projekt überhaupt ändern kann, bleibt fraglich. „Wir haben in der Ausschreibung ein Stück Sporthalle bestellt. Wenn wir davon abgehen, könnte das bedeuten, dass die Ausschreibung komplett wiederholt werden muss“, sagte am Donnerstag Kreissprecher Oliver Köhler.