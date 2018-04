Geschenkaktion zur Leseförderung

Martin Stralau

Erkner (MOZ) In der Aula der Löcknitz-Grundschule herrschte am Donnerstag schon Stunden vor dem Mittagessen großer Betrieb. 160 Viert- und Fünftklässler hatten sich um 9 Uhr in dem Speisesaal eingefunden, um sich beschenken zu lassen.

Holger Mehlhardt von der Natura-Buchhandlung in Kleinmachnow überreichte dort allen Schülern kostenlos eine Ausgabe des Kinder- und Jugendromans „Lenny, Melina und die Sache mit dem Skateboard“ der Autorin Sabine Zett. Er beteiligte sich damit an einer Aktion der Stiftung Lesen zum Welttag des Buches am Montag. Deutschlandweit verschenken dabei mehr als 3500 Buchläden eine Million Bücher an Kinder. Die Löcknitzschule nimmt an der Aktion seit mehreren Jahren teil, wie Deutschlehrerin Vera Lebe erzählte. Sie war es, die Holger Mehlhardt fragte, ob seine Buchhandlung die Spende übernehmen könnte, schließlich liefert sie auch sonst die Schulbücher nach Erkner.

Für Holger Mehlhardt war es eine Selbstverständlichkeit, sich an der Aktion zur Leseförderung zu beteiligen. „Ich merke ja an meinen eigenen Kindern, dass das Buch heutzutage in Konkurrenz zu Computer und Fernsehen eine untergeordnete Rolle spielt. Man muss schon einiges dafür tun, damit sich das Verhältnis wieder verschiebt.“ Vera Lebe dankte ihm stellvertretend für die Schüler. „Lesen ist mehr als die Aneinanderreihung von Buchstaben, Wörtern und Sätzen, denn Bücher nehmen eure Fantasie mit auf eine Reise, in die ihr eintauchen und bei der ihr Abenteuer erleben könnt“, sagte sie zu diesen. Einige Kinder fingen gleich mit dem Lesen an. Anna, 10, aus der 5b freute sich über das Geschenk. Sie lese sehr viel, sagte sie.