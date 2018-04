Konzept wird neu diskutiert

Mara Kaemmel

Schöneiche Der Umweltausschuss hat bei seiner jüngsten Sitzung eine Beschlussempfehlung für das Integrierte Ortsentwicklungskonzept (Inoek) vertagt, da weiterer Diskussionsbedarf besteht. Das 199 Seiten umfassende Konzept ist das Ergebnis von anderthalb Jahren Arbeit in neun Planungswerkstätten. Es legt Ziele fest, wie sich die Gemeinde bis 2030 entwickeln soll.

Abgelehnt wurde bei der Debatte aber der Änderungsantrag der Fraktion Neues Forum/Grüne/Feuerwehr. Sie wollte unter anderem die Seiten 171 und 172 aus dem Konzept entfernen lassen. Darin geht es um die Wohnbau- und Verdichtungspotenziale im Ort. Stefan Brandes, Mitglied der Fraktion und Ausschussvorsitzender, sagte: „Diese Bauvorhaben sind weder mit den Bürgern noch in Planungsrunden abgestimmt.“ Viele seien ökologisch nicht vertretbar.

Doch ein Konzept zur Ortsentwicklung ohne Aussage zur Siedlungsentwicklung sei wertlos, sagte Bürgermeister Ralf Steinbrück. „Die aufgeführten Maßnahmen legen Ziele fest, sie sind noch nicht bindend, jede einzelne Maßnahme wird natürlich mit den Bürgern und in den Gremien besprochen“, versicherte er. Philip Zeschmann (Bürgerbündnis/Unabhängige Bürger Schöneiche) wies in der Diskussion auf die weiterführende Schule hin, die der Landkreis Oder-Spree der Gemeinde in Aussicht gestellt hat, sollte sie weiter wachsen. „Das ist eine historische Chance, die müssen wir nutzen.“ Auch Hans-Joachim Hutfilz (SPD) unterstrich, dass Ideen zur Siedlungsentwicklung unerlässlich seien. „Es herrscht enormer Siedlungsdruck, und die Entwicklung geht nicht an Schöneiche vorbei.“ Brandes verteidigte erfolglos den Standpunkt seiner Fraktion: „Da sind Biotope dabei, und wir beschließen hier irgendwas, ohne davon Ahnung zu haben.“

Einige Änderungsvorschläge brachte die Naturschutzbeauftragte Gudrun Lübeck ein, darunter den, mögliche Grundstücke am Weidensee nicht für den Wohnungsbau einzuplanen, da dort eine große Population der geschützten Erdkröte lebt und die Wanderung der Tiere zum Weidensee akut gefährdet wäre. Der Ausschuss folgte mehrheitlich ihrer Argumentation.

Zeschmann gab zu bedenken, dass das Inoek ein „brutales Korsett“ für die jetzigen und zukünftigen Gemeindevertreter sei und wegen des Umfangs in Etappen besprochen werden müsse. Er kündigte an, dass seine Fraktion in der nächsten Sitzung Änderungsanträge stellen werde. Von der Tagesordnung der Gemeindevertretersitzung am 2. Mai (18.30 Uhr, Rathaus), wurde das Thema gestrichen.