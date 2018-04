Erinnerungen, Dank und Tränen

Uwe Stemmler

Fürstenwalde (MOZ) Zahlreiche Vertreter Unternehmen, Parteien, Kirche und Vereinen sowie anderen Kommunen haben am Mittwochabend im „Seeblick“ in Trebus die Gelegenheit wahrgenommen, den abgewählten Bürgermeister Hans-Ulrich Hengst zu verabschieden. Organisiert hatte den Abend sein Vorgänger Manfred Reim.

Am Eingang zum Restaurant „Seeblick“ im Fürstenwalder Ortsteil Trebus musste man lange Schlange stehen. Wohl größer als beim letzten Neujahrsempfang war die Zahl der Menschen, die Hans-Ulrich Hengst, dessen Amtszeit in gut einer Woche endet, die Hand drücken wollten. Der Tisch mit Abschiedsgeschenken war brechend voll. Und als dann Reden die Huldigung fortsetzten, waren viele Augen voller Tränen. Dass der Mann kürzlich eine krachende Niederlage bei der Bürgermeisterwahl erlitten hatte, erschien unwirklich.

Er sei überwältigt von dem Echo, das die Veranstaltung gefunden habe, sagte der Organisator, Manfred Reim, bis vor acht Jahren Hengsts Vorgänger: „Das ist ein Signal der Achtung vor deiner Leistung, lieber Uli, und ein heilsames Pflaster auf die Wunde, die sicher noch nicht verheilt ist.“ Jürgen Teichmann, Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung seit 1990, schimpfte über den Wahlkampf, bei dem man Hengst als großen Verbrecher dargestellt habe. Dann sagte er: „Sehr herzlichen Dank für das, was du für die Stadt geleistet hast“ und bekam lang anhaltenden Beifall. Die Bürgermeisterin von Storkow, Cornelia Schulze-Ludwig, lobte namens der @see-Gemeinschaft Hengsts Bestreben, in der Region Zusammenarbeit entstehen zu lassen und zu pflegen. Er sei das Zugpferd gewesen.

Karl Hartmann der extra aus der Partnerschaft Reinheim angereist war, wo er seit 33 Jahren Bürgermeister ist, sagte unter anderem: „Es gibt die Redewendung ‚mit beiden Händen zupacken“. Hengst rief dazwischen „Na, danke“. Hartmann fuhr unbeirrt fort: „Und du hast mit einer Hand mehr geleistet, als andere mit dem Mundwerk.“ Als Geschenk brachte er eine Hängematte mit, „die ist übrigens bis 150 Kilo ausgelegt.“

Als Hengst dann ans Pult trat, sah man ihm die Rührung an. Er dankte zurück, betonte dass das, was geleistet wurde, die Arbeit vieler war, erwähnte die Verwaltungsmitarbeiter, die Stadtverordneten, den Landkreis und viele mehr, überreichte Blumen an „Goldi“, seine Sekretärin Jacqueline Goldboom, und an seine „großzügige“ Ehefrau Helga.

Und er packte Erinnerungen aus. Beginnend 1994, als er von einem Dormagener, Norbert Hütte, der damals in Fürstenwalde im Rahmen von „Aufbau Ost“ half, hierher gelotst wurde. Hütte war an diesem Abend natürlich auch im „Seeblick“. „Ich kann seine Arbeit in Bad Lippspringe und wusste, er ist der Richtige“, sagt er.

Hengst erinnerte daran, wie manche Betriebe hierher gelotst wurden. Zum Beispiel den E.dis AG-Voränger OSE. „Dafür haben wir die Brandenburgische Bodengesellschaft ein wenig hinters Licht geführt.“ „Davon wusste ich bis heute gar nichts“, meinte Hans Hellmuth, lange Jahre Vorstand des Unternehmens. Er erinnerte sich, dass Hengst, auch als der noch nicht im Aufsichtsrat saß, oft gute Ratschläge gab, wenn die Zusammenarbeit mit einer Kommune mal nicht lief.

Schließlich kam Hengst auch auf die Troika zu sprechen, die er lange Zeit mit Bürgermeister Reim und der Beigeordneten Anne Fellner bildete. „Hätte ich immer auf die beiden gehört, wäre mir manches erspart geblieben“, sagte er lächelnd. Anne Fellner ist seit Jahren Dezernentin in Eberswalde. Das sei schon spannend, wie eine Generation jetzt abtritt und eine neue folgt, erklärte sie. Es sei auch in Ordnung, dass die Neuen bisher Geleistetes in Frage stellen, anderes tun wollen. Nur leider sei manchmal der Stil nicht in Ordnung.