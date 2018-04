Show-Rennen, Oldtimer und Probefahrten

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Motorsport und Oldtimer-Ausstellung, Rennen und Vorführungen, E-Bike-Probefahrten für Kinder, Modellbau-Ausstellung mit Börse – zu seinem 60. Geburtstag hat der MC Fürstenwalde einiges vorbereitet. Am Sonnabend wird das Jubiläum mit einem Tag der offenen Tür gefeiert. Von 10 bis 18 Uhr findet er auf dem Vereinsgelände in der James-Watt-Straße 5 statt. „Alle ehemaligen Mitglieder und Freunde sind herzlich eingeladen“, sagt Lothar Fritzsche, der den MC bis 2011 leitete.

Die rund 240 Mitglieder wollen an diesem Tag zeigen, welche Sektionen es beim Motorsportclub gibt. „Wir können nicht nur Krach machen“, betont Lothar Fritzsche. Aber etwas lauter wird es dennoch ab und zu. Da gibt es zum Beispiel die Sparte Enduro. Eine sechs Kilometer lange Strecke bietet das Vereinsareal dafür. Der Rundkurs beinhaltet Tiefsandsektionen, Steinfelder, Auf- und Abfahrten sowie diverse Hindernisse. Für den Motocross besitzt der Verein eine rund 1500 Meter lange Rennstrecke mit sandigem Untergrund sowie zwei Übungspisten. Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren können bei der MX Academy Motocross-Feeling erleben. Historischen Motorsport, Trail und Kindertraining gibt es ebenfalls.

„Wir haben für jeden, der sich für Motorsport begeistert, etwas dabei“, ist Lothar Fritzsche überzeugt. Beim Tag der offenen Tür beginnen zu jeder vollen Stunde zudem Show-Rennen mit ferngesteuerten Autos der Maßstäbe 1:8 und 1:6. Gäste, die ihre ferngesteuerten Fahrzeuge mitbringen, dürfen den Park kostenlos ausprobieren.

Wer mehr über die Geschichte des Vereins, der sich 1992 noch einmal völlig neu aufstellte, erfahren will, kann einen Blick in die Chronik werfen. Oder einfach mit den Vereinsmitgliedern ins Gespräch kommen, ein wenig fachsimpeln und sich in der Drivers Lounge mit Burgern, Steaks und Kuchen stärken.